San Juan tuvo la primera nevada de la temporada en cordillera: es la más tardía de los últimos tres años

Se hizo esperar, pero la nieve finalmente llegó a la cordillera de San Juan. Al menos así lo reflejan datos satelitales brindando por la NASA . Lo llamativo es la demora registrada si se observan las temporadas invernales de los últimos tres años, siendo la más tardía.

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La especialista sanjuanina en clima Agustina Albeiro explicó a DIARIO DE CUYO que la NASA publicó recientemente los resultados del evento producido entre el 9 y 10 de junio, que ya había sido anticipado por distintos modelos meteorológicos. "Estaba prevista para esas fechas y, según los modelos espaciales, generó acumulados de hasta 25 centímetros en algunas zonas de la cuenca del río San Juan y de hasta 30 centímetros en la cuenca del río Jáchal" , indicó.

Aunque hasta el momento no se difundieron mediciones oficiales desde organismos argentinos, Albeiro destacó que se trata de la primera nevada en cordillera de la temporada. Los reportes provenientes del lado chileno permiten tener una referencia de la magnitud del fenómeno.

image (47) Registro de la NASA 11 de junio

De acuerdo con esos registros, actualmente se observan acumulados de 18,7 centímetros en sectores ubicados a la latitud de la cuenca del río Jáchal y de 4,3 centímetros en áreas asociadas a la cuenca del río San Juan. Sin embargo, Albeiro destacó la existencia de otro punto de medición más al norte, también vinculado a la cuenca sanjuanina, donde se detectaron 22,3 centímetros de nieve, un dato que consideró más representativo del evento.

La nevada más tardía que en años anteriores registrada en San Juan

A diferencia de lo ocurrido en temporadas recientes, la primera nevada de 2026 llegó más cerca de la temporada invernal.

En 2024, las primeras nevadas se registraron entre el 11 y el 16 de abril, en un episodio que fue caracterizado por especialistas como la primera ola invernal del año debido al marcado descenso de temperaturas y a la irrupción temprana de condiciones típicamente invernales. Ese fenómeno modificó el comportamiento habitual del otoño sanjuanino y sorprendió por su anticipación.

Por su parte, el año pasado, la primera nevada se produjo durante la primera semana de mayo, manteniendo una tendencia de eventos tempranos en la cordillera provincial.

Este año, en cambio, la nieve se hizo esperar hasta junio, aunque los acumulados registrados permiten comenzar a observar una recuperación del manto níveo en sectores estratégicos para la alimentación de las cuencas hídricas de San Juan.