Con Inteligencia Artificial renovaron la Galería de Vicegobernadores de la Legislatura Provincial

La Legislatura Provincial reinauguró su Galería de Vicegobernadores durante La Noche de las Leyes, con retratos renovados mediante Inteligencia Artificial . La iniciativa, impulsada desde la Dirección de Informática, reemplaza la muestra que se concretó en 2001 y transforma en estilo pictórico las imágenes de los 41 vicegobernadores de la historia sanjuanina.

La galería de Vicegobernadores puede visitarse, de manera gratuita, en el edificio de la Legislatura Provincia. Y también puede accederse a ella en el sitio web de la Cámara de Diputados de la provincia de San Juan.

La Galería de Vicegobernadores tiene su origen en la Ley de la Cámara de Diputados N° 440-E, sancionada el 10 de junio de 1993, que preveía la creación de una muestra pictórica de los vicegobernadores sanjuaninos desde la creación del cargo, en 1878. La norma establecía que los retratos debían ser realizados por artistas plásticos mediante concurso. Sin embargo, señalaron, la iniciativa, tal cual estaba prevista, nunca llegó a ejecutarse.

"Por cuestiones presupuestarias no se pudo hacer de esa manera" , declaró a DIARIO DE CUYO Gabriel Márquez, de la Dirección de Informática de la Cámara, quien lideró la restauración. Recién en 2001, durante la gestión del vicegobernador Wbaldino Acosta, se inauguró una primera versión de la galería basada en fotografías , en muchos casos con escaso material disponible.

"Con las herramientas de la época se acomodaron un poco las fotos, se las llevó a un tono sepia y se hizo la primera galería de vicegobernadores", explicó Márquez. Esa muestra, producida con impresoras láser, quedó expuesta en el hall central del edificio legislativo, donde la luz y el paso del tiempo la fueron deteriorando progresivamente, marcó.

Inteligencia Artificial al rescate

Más de dos décadas después, la Dirección de Informática decidió abordar la renovación completa de la galería valiéndose de la tecnología actual, puntualmente, de herramientas de inteligencia artificial. El equipo, integrado por Márquez junto a Raúl Ozán y Javier García, emprendió un trabajo de investigación y reconstrucción imagen por imagen.

"Se hizo todo un estudio de cada uno de los vicegobernadores de la época que les tocó vivir, donde se le fue dando instrucciones a la IA. Se fueron haciendo los ‘prompts’, indicándole la etapa histórica, todo el material que podíamos recopilar de fotos y todos los elementos que pudimos juntar", detalló Márquez.

El desafío no fue solo técnico sino también histórico: para los primeros mandatarios, el material fotográfico disponible era muy escaso. Por eso, el equipo desarrolló y validó el modelo con los vicegobernadores más recientes, aquellos de los que sí existía abundante documentación gráfica, antes de aplicarlo al conjunto total.

"Cuando encontramos el modelo que no producía distorsiones, lo aplicamos a toda la galería", apuntó Márquez, quien agregó que "el objetivo fue no modificar los rasgos, o sea, que fueran todos perfectamente reconocibles", subrayó.

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La decisión de adoptar un estilo pictórico para los retratos no fue azarosa. Además de recuperar el espíritu de la ley original de 1993, buscó otorgarles igual jerarquía visual a todos los representados. Los textos biográficos que acompañan la muestra estuvieron a cargo de Sergio Peralta, de la Subdirección de Información Parlamentaria, con supervisión histórica de la profesora Vanesa Tellez.

Retratos y algo más: lo que se viene

Lejos de ser un punto de llegada, la renovación de los 41 retratos de la galería es el primer paso de un proyecto más ambicioso. La Dirección de Informática trabaja en el desarrollo de una aplicación de realidad aumentada orientada especialmente a las visitas escolares.

"Estamos elaborando una propuesta de una aplicación donde, enfocando las fotos de las galerías, aparecerá información sobre el periodo histórico que le tocó vivir, quién fue el gobernador de la época, cuál fue el contexto de San Juan y las obras que realizó", describió Márquez.

La propuesta contempla también la generación de videos animados a partir de las imágenes, con voces que recreen a cada vicegobernador. "Estamos recién haciendo algunas pruebas para generar, a partir de las fotos y de audios, los videos donde cada uno nos va a contar un poco la historia", anticipó.

Los plazos de realización de ese trabajo aún son inciertos, dado que requiere la elaboración de guiones históricos y un entrenamiento específico de las herramientas. "No es una solución que sea instantánea, hay que decirle qué es lo que queremos que diga y ver con cuidado el tema de las voces", reconoció Márquez sobre los planes para esta ya renovada galería, que puede visitarse en el hall central de la Legislatura Provincial.