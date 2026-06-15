    • 15 de junio de 2026 - 20:27

    "Hackeando San Juan": cómo sacar la entrada gratuita para el encuentro sobre IA aplicada a empresas

    El evento se desarrollará el próximo 26 de junio en el Auditorio Eloy Camus del Centro Cívico. Para participar de manera gratuita hay que sacar el ticket vía online.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Inteligencia Artificial continúa ganando terreno en el mundo de los negocios y San Juan será escenario de una jornada especialmente dedicada a analizar su impacto y aplicaciones concretas en las empresas. El próximo 26 de junio, desde las 8 horas, se realizará el encuentro "Hackeando San Juan: IA aplicada a empresas", una propuesta que forma parte del ciclo Pilares.

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    La actividad tendrá lugar en el Auditorio Eloy Camus del Centro Cívico y reunirá a empresarios, profesionales, emprendedores y referentes del sector tecnológico interesados en conocer cómo la Inteligencia Artificial está transformando los procesos productivos, la toma de decisiones y la competitividad de las organizaciones.

    Desde la organización informaron que la entrada será gratuita, aunque remarcaron la importancia de reservar previamente el lugar mediante la obtención del ticket online, debido a que la capacidad del Auditorio Eloy Camus es limitada. De esta manera, los interesados podrán asegurar su participación en una jornada que promete reunir a referentes de la tecnología, empresarios y profesionales de distintos sectores para conocer las últimas tendencias y aplicaciones de la Inteligencia Artificial. Para sacar el ticket gratuito los interesados deben hacer click AQUÍ

    Entre los expositores se destacan Fredi Vivas, ingeniero y profesor especializado en Inteligencia Artificial, además de CEO y fundador de RockingData; y Luis Galeazzi, consultor especializado en IA y exdirector ejecutivo institucional de Argencon. Ambos compartirán su visión sobre los desafíos y oportunidades que plantea esta tecnología para las empresas argentinas.

    El encuentro es organizado por Diario de Cuyo y CASETIC (Cámara Sanjuanina de Empresas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), con el acompañamiento de Revista Negocios y Avantti.

    La iniciativa busca generar un espacio de actualización y capacitación para el ecosistema productivo local, en un contexto en el que la Inteligencia Artificial se consolida como una de las herramientas más influyentes para la innovación y el crecimiento de las organizaciones.

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