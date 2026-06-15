"Hackeando San Juan": cómo sacar la entrada gratuita para el encuentro sobre IA aplicada a empresas

El evento se desarrollará el próximo 26 de junio en el Auditorio Eloy Camus del Centro Cívico. Para participar de manera gratuita hay que sacar el ticket vía online.

La Inteligencia Artificial continúa ganando terreno en el mundo de los negocios y San Juan será escenario de una jornada especialmente dedicada a analizar su impacto y aplicaciones concretas en las empresas. El próximo 26 de junio, desde las 8 horas, se realizará el encuentro "Hackeando San Juan: IA aplicada a empresas", una propuesta que forma parte del ciclo Pilares.

La actividad tendrá lugar en el Auditorio Eloy Camus del Centro Cívico y reunirá a empresarios, profesionales, emprendedores y referentes del sector tecnológico interesados en conocer cómo la Inteligencia Artificial está transformando los procesos productivos, la toma de decisiones y la competitividad de las organizaciones.

Desde la organización informaron que la entrada será gratuita, aunque remarcaron la importancia de reservar previamente el lugar mediante la obtención del ticket online, debido a que la capacidad del Auditorio Eloy Camus es limitada. De esta manera, los interesados podrán asegurar su participación en una jornada que promete reunir a referentes de la tecnología, empresarios y profesionales de distintos sectores para conocer las últimas tendencias y aplicaciones de la Inteligencia Artificial. Para sacar el ticket gratuito los interesados deben hacer click AQUÍ

Según adelantaron los organizadores, la jornada incluirá temáticas especializadas, espacios de networking y la presentación de casos reales, con el objetivo de acercar herramientas prácticas y experiencias exitosas vinculadas al uso de la IA en distintos ámbitos empresariales.

Entre los expositores se destacan Fredi Vivas, ingeniero y profesor especializado en Inteligencia Artificial, además de CEO y fundador de RockingData; y Luis Galeazzi, consultor especializado en IA y exdirector ejecutivo institucional de Argencon. Ambos compartirán su visión sobre los desafíos y oportunidades que plantea esta tecnología para las empresas argentinas.