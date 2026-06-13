    • 13 de junio de 2026 - 09:03

    "Hackeando San Juan": una jornada imperdible con líderes del sector

    El 26 de junio, dos referentes de IA, Fredi Vivas y Luis Galeazzi, encabezarán un foro organizado por DIARIO DE CUYO y CASETIC.

    San Juan recibirá a dos reconocidos especialistas en IA: Fredi Vivas (izq), machine learning y ciencia de datos, fundador de RockingData; y Luis Galeazzi (der), ex director ejecutivo de ARGENCOM, una de las voces más influyentes del sector. tecnológico nacional,

    San Juan recibirá a dos reconocidos especialistas en IA: Fredi Vivas (izq), machine learning y ciencia de datos, fundador de RockingData; y Luis Galeazzi (der), ex director ejecutivo de ARGENCOM, una de las voces más influyentes del sector. tecnológico nacional,

    Foto:

    Por Estela Ruiz M.

    El 26 de junio, San Juan se convertirá en el epicentro de la innovación tecnológica regional con "Hackeando San Juan: la IA y su aplicación en las empresas". Se trata de un foro pionero destinado a develar el impacto real y las múltiples soluciones que ofrece la Inteligencia Artificial para el desarrollo productivo local.

    Leé además

    DAMS nació como una consultora de ingeniería hace 9 años e impulsaron el uso de drones en la exploración minera. Hoy exploran la IA. 

    DAMS. De revolucionar los cielos a apostar por la mejora de procesos internos
    WES nació en el 2011 brindando soluciones informáticas de diferente índole.

    WES. HireyPotter, el "reclutador mágico" que actúa sin margen de error

    La evolución de los sistemas cognitivos y el procesamiento masivo de datos han dejado de ser una promesa de laboratorio para consolidarse como el motor indiscutido de la competitividad moderna. En este escenario desafiante, CASETIC (Cámara Sanjuanina de Empresas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) y DIARIO DE CUYO impulsan este espacio de vanguardia en el marco del Ciclo Pilares, concebido para tender puentes sólidos entre el conocimiento técnico avanzado y el sector productivo de la región.

    Jornada orientada especialmente a directivos de pequeñas y medianas empresas, emprendedores, profesionales y estudiantes, el foro -totalmente gratuito- ofrecerá paneles de discusión moderados sobre minería inteligente, salud tecnológica y capacitación de nuevos talentos de la economía del conocimiento.

    El encuentro contará con charlas temáticas, exposiciones y espacios de intercambio donde empresas tecnológicas sanjuaninas mostrarán desarrollos que ya están siendo utilizados para automatizar procesos, optimizar recursos y mejorar la productividad. Una oportunidad única para debatir la reconfiguración económica.

    image

    Perspectivas de vanguardia para el desarrollo regional

    El encuentro contará con la participación estelar de figuras clave del ecosistema corporativo nacional, entre ellos Luis Galeazzi, referente en estrategias de digitalización global, y Fredi Vivas, reconocido tecnólogo y especialista en ciencia de datos. Ambos desglosarán metodologías para allanar caminos hacia la adopción tecnológica en empresas locales.

    La propuesta central de este foro radica en visibilizar de qué manera la reconversión digital puede potenciar con creces las actividades tradicionales y emergentes de la provincia. A través de exposiciones dinámicas, análisis de casos y mesas de debate, se examinarán aplicaciones prácticas en sectores neurálgicos. La jornada estará estructurada en cuatro verticales temáticas: Minería y Energía Tech, Industria 4.0 y Transformación productiva, Educación, Talento y Economía del conocimiento; y HealthTech, segmento en expansión que redefine servicios, experiencias y soluciones vinculadas a la salud.

    Ciclo Pilares

    Hackeando San Juan - IA aplicada a las empresas

    • Fecha: viernes 26 de junio

    • Horario: 8:00 a 13:00 h

    • Lugar: Auditorio Eloy Camus (ubicado en Av. España 230 sur)

    • Acceso institucional: Convocatoria abierta y apta para todo público, orientada especialmente a directivos de pymes, emprendedores, profesionales y estudiantes

    • Entrada: gratuita

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    ABSTIC se sumó al desarrollo de la IA en 2019. 

    ABSTIC. Uso estratégico de la tecnología para entrenar modelos predictivos

    Tacú participó del desarrollo de herramientas digitales para privados y el sector público y hoy tienen más velocidad y versatilidad gracias a la IA. 

    TACÚ SISTEMAS. Capitalizar la experiencia para crear software hecho a medida

    NODOS inició hace 9 años, recibió mentoreos y fue incubada tras ganar en competencias locales. Hoy aplica la IA de forma institucionalizada. 

    NODOS. Especialistas en educación, hoy crean soluciones para la minería

    Minexus trabaja para industrias de San Juan, Argentina y países de Latinoamérica.

    MINEXUS. La transformación de los procesos operativos en las grandes industrias de la región