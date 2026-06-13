"Hackeando San Juan": una jornada imperdible con líderes del sector

El 26 de junio, San Juan se convertirá en el epicentro de la innovación tecnológica regional con "Hackeando San Juan: la IA y su aplicación en las empresas". Se trata de un foro pionero destinado a develar el impacto real y las múltiples soluciones que ofrece la Inteligencia Artificial para el desarrollo productivo local.

DAMS. De revolucionar los cielos a apostar por la mejora de procesos internos

La evolución de los sistemas cognitivos y el procesamiento masivo de datos han dejado de ser una promesa de laboratorio para consolidarse como el motor indiscutido de la competitividad moderna. En este escenario desafiante, CASETIC (Cámara Sanjuanina de Empresas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) y DIARIO DE CUYO impulsan este espacio de vanguardia en el marco del Ciclo Pilares, concebido para tender puentes sólidos entre el conocimiento técnico avanzado y el sector productivo de la región .

Jornada orientada especialmente a directivos de pequeñas y medianas empresas, emprendedores, profesionales y estudiantes, el foro -totalmente gratuito- ofrecerá paneles de discusión moderados sobre minería inteligente, salud tecnológica y capacitación de nuevos talentos de la economía del conocimiento .

El encuentro contará con charlas temáticas, exposiciones y espacios de intercambio donde empresas tecnológicas sanjuaninas mostrarán desarrollos que ya están siendo utilizados para automatizar procesos, optimizar recursos y mejorar la productividad. Una oportunidad única para debatir la reconfiguración económica.

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Perspectivas de vanguardia para el desarrollo regional

El encuentro contará con la participación estelar de figuras clave del ecosistema corporativo nacional, entre ellos Luis Galeazzi, referente en estrategias de digitalización global, y Fredi Vivas, reconocido tecnólogo y especialista en ciencia de datos. Ambos desglosarán metodologías para allanar caminos hacia la adopción tecnológica en empresas locales.

La propuesta central de este foro radica en visibilizar de qué manera la reconversión digital puede potenciar con creces las actividades tradicionales y emergentes de la provincia. A través de exposiciones dinámicas, análisis de casos y mesas de debate, se examinarán aplicaciones prácticas en sectores neurálgicos. La jornada estará estructurada en cuatro verticales temáticas: Minería y Energía Tech, Industria 4.0 y Transformación productiva, Educación, Talento y Economía del conocimiento; y HealthTech, segmento en expansión que redefine servicios, experiencias y soluciones vinculadas a la salud.

Ciclo Pilares

Hackeando San Juan - IA aplicada a las empresas