    • 15 de junio de 2026 - 12:58

    Transformación urbana en Calingasta: quedó inaugurada la nueva e histórica Plaza de Alto Verde

    La obra, largamente esperada por la comunidad de Calingasta, fue financiada a través del FODERE (Fondo de Desarrollo Regional).

    Calingasta inauguró las obras de renovación y refacción de la Plaza de Alto Verde.

    Calingasta inauguró las obras de renovación y refacción de la Plaza de Alto Verde.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    En una jornada marcada por la emoción y el quiebre de una larga espera vecinal, la Plaza de Alto Verde quedó formalmente inaugurada, transformándose en una realidad palpable para los habitantes de esta localidad de Calingasta. El nuevo espacio verde cuenta con un playón deportivo, iluminación moderna, riego automatizado y juegos infantiles.

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    La concreción de este ambicioso proyecto de infraestructura fue posible gracias a los recursos del FODERE 2025 (Fondo de Desarrollo Regional), una herramienta provincial clave que permite volcar inversión directa en obras de fuerte impacto social en los departamentos sanjuaninos.

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    La Plaza de Alto Verde ahora cuenta con un play&oacute;n deportivo.

    La Plaza de Alto Verde ahora cuenta con un playón deportivo.

    El acto de inauguración oficial estuvo encabezado por el intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, quien asistió acompañado por los miembros de su equipo de gobierno, concejales y una masiva concurrencia de vecinos que se acercaron para celebrar la recuperación del espacio público.

    Infraestructura moderna y equipamiento integral en Calingasta

    La obra de la Plaza de Alto Verde contempló una intervención profunda y un rediseño integral del terreno. Lejos de ser un simple lavado de cara, el predio fue equipado con tecnología y mobiliario de primera calidad para garantizar su durabilidad y un uso seguro por parte de la comunidad.

    Entre los trabajos técnicos más destacados se encuentra la instalación de un nuevo tendido de alumbrado trifásico, un avance sustancial que no sólo garantiza una óptima visibilidad durante las horas nocturnas, sino que aporta mayor seguridad general a todo el barrio. Asimismo, para el mantenimiento sostenible del verde en una zona de clima árido, se implementó un sistema de riego por aspersión completamente automatizado.

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    En lo que respecta al equipamiento urbano y la recreación, la plaza cuenta ahora con:

    • Bancos modernos y ergonómicos para el descanso de los vecinos.
    • Pérgolas de diseño que ofrecen zonas de sombra.
    • Dispositivos de limpieza (basureros) distribuidos estratégicamente para preservar la higiene.
    • Un sector de juegos infantiles adaptados para la diversión de los más chicos.
    • Un amplio playón deportivo, pensado para la práctica de diversas disciplinas y la promoción de la vida saludable en la juventud.

    Todo esto fue complementado con un exhaustivo trabajo de paisajismo y embellecimiento del terreno, que transformó un descampado en un verdadero pulmón verde.

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    Un proyecto con visión de futuro

    Durante la ceremonia, las autoridades municipales destacaron que la fisonomía actual de la plaza es sólo la primera etapa de un plan integral de desarrollo para el lugar. Concebida desde sus orígenes como un espacio vivo que debe acompañar el crecimiento de Alto Verde, la plaza continuará expandiéndose a corto plazo.

    Según se anunció formalmente, en los próximos meses se sumarán nuevos módulos de juegos específicos para niños de primera infancia, ampliando la oferta recreativa para los más pequeños. Además, el proyecto prevé la instalación de estaciones saludables equipadas con aparatos para la realización de ejercicio físico al aire libre y la colocación de un mástil oficial con su correspondiente Bandera Nacional, que coronará el centro del paseo.

    Compromiso con los espacios públicos

    El intendente Sebastián Carbajal enfatizó el rol central que ocupa la obra pública comunitaria en su gestión. "Seguimos trabajando con el norte claro de generar espacios públicos que sean más seguros, cómodos y atractivos para todos los vecinos de Calingasta. Una plaza iluminada y equipada es sinónimo de familias reunidas, de chicos haciendo deporte y de una comunidad que gana la calle en un entorno sano", expresó el funcionario.

    Con la inauguración de la Plaza de Alto Verde, el departamento da un paso adelante en su infraestructura urbana, saldando una deuda histórica con una comunidad que, a partir de ahora, cuenta con un lugar digno y moderno para el disfrute de las próximas generaciones.

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