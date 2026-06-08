    • 8 de junio de 2026 - 10:16

    Calingasta: caballos sueltos causaron un accidente en la Ruta 149

    Efectivos de la Comisaría 16ª y personal médico trabajaron en el lugar para asistir a los involucrados.

    Calingasta: caballos sueltos causaron un accidente en la Ruta 149. Gentileza: Radio Manantial

    Calingasta: caballos sueltos causaron un accidente en la Ruta 149. Gentileza: Radio Manantial

    Foto:

    Un accidente de tránsito generó alarma este domingo en el departamento Calingasta, luego de que varios equinos irrumpieran sorpresivamente sobre la calzada de la Ruta Nacional 149, a la altura de la localidad de La Isla.

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    Según las primeras informaciones, el siniestro se produjo cuando los animales se encontraban sueltos sobre el asfalto, transformándose en una trampa peligrosa y generando una situación de alto riesgo para los conductores que circulaban por la zona en ese momento.

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    A raíz del fuerte impacto, se desplegó de inmediato un operativo de asistencia en el lugar. En el sector trabajaron de manera conjunta los efectivos de la Comisaría 16ª y el personal médico del Hospital Aldo Cantoni, quienes se encargaron de auxiliar a los damnificados y de realizar las pericias correspondientes para determinar la mecánica del hecho.

    Hasta el momento, las autoridades no han emitido un parte oficial detallando la cantidad exacta de vehículos que resultaron afectados ni la gravedad del estado de salud de las personas involucradas.

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