Calingasta: caballos sueltos causaron un accidente en la Ruta 149

Efectivos de la Comisaría 16ª y personal médico trabajaron en el lugar para asistir a los involucrados.

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Un accidente de tránsito generó alarma este domingo en el departamento Calingasta, luego de que varios equinos irrumpieran sorpresivamente sobre la calzada de la Ruta Nacional 149, a la altura de la localidad de La Isla.

Según las primeras informaciones, el siniestro se produjo cuando los animales se encontraban sueltos sobre el asfalto, transformándose en una trampa peligrosa y generando una situación de alto riesgo para los conductores que circulaban por la zona en ese momento.

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A raíz del fuerte impacto, se desplegó de inmediato un operativo de asistencia en el lugar. En el sector trabajaron de manera conjunta los efectivos de la Comisaría 16ª y el personal médico del Hospital Aldo Cantoni, quienes se encargaron de auxiliar a los damnificados y de realizar las pericias correspondientes para determinar la mecánica del hecho.