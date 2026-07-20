El temporal de nieve y lluvia golpeó fuerte en el interior: Calingasta e Iglesia, los más afectados

El fin de semana largo dejó un panorama complejo en el interior de San Juan por el intenso temporal de lluvia, viento y nieve que azotó con particular fuerza a la zona cordillerana. Los departamentos de Calingasta e Iglesia se llevaron la peor parte, sumando casi 600 familias asistidas de manera de emergencia.

Las inclemencias climáticas obligaron a un despliegue a contrarreloj de los comités de emergencia municipales para llegar a los puestos y viviendas más vulnerables en medio de condiciones de transitabilidad extremas.

El escenario más crítico se vivió en Calingasta, donde el municipio reportó que aproximadamente 500 familias debieron recibir auxilio . El temporal combinó lluvias persistentes con intensas nevadas que complicaron los accesos a los distintos distritos.

Durante la noche del domingo y la madrugada de este lunes, los equipos municipales, encabezados por el intendente Sebastián Carbajal, mantuvieron guardias activas y recorrieron el departamento para llevar insumos de primera necesidad. A pesar de las dificultades para transitar por la acumulación de nieve y el barro, el operativo comunal logró distribuir:

"Cuando un vecino necesita ayuda, estar presentes es la prioridad", señalaron desde la comuna calingastina, asegurando que los relevamientos y la asistencia continuarán durante los próximos días ya que el frío extremo persiste.

Iglesia fue escenario de una intensa nevada durante este fin de semana. (Gentileza)

Iglesia: el impacto del Zonda seguido por la nieve

En el departamento de Iglesia, las complicaciones comenzaron antes de la llegada de la nieve. Según informó Eugenia Rocha, responsable del área Social del municipio, un fuerte viento Zonda azotó la región entre el jueves y el viernes, dañando las estructuras de los techos. Posteriormente, el ingreso del frente frío trajo lluvias intensas y, finalmente, una copiosa nevada.

En total, en Iglesia se asistió a unas 90 familias. La funcionaria detalló que el requerimiento principal fue de nylon, debido a las filtraciones sufridas tras el paso del Zonda y el agua. A diferencia de Calingasta, en este distrito fueron muy pocos los hogares que solicitaron la reposición de colchones o frazadas.

Si bien el temporal también llegó al departamento Jáchal, desde el municipio informaron que no hubo que asistir a ninguna familia.

La situación en el resto de la provincia

Desde el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano informaron que hasta la noche del domingo 19 de julio no se habían recibido pedidos formales de asistencia por parte de los intendentes, ni reportes de emergencia a través de las líneas de la Dirección de Emergencias y Políticas Alimentarias.

Debido a que las condiciones climáticas en la cordillera siguen siendo adversas y dificultan el traslado de equipamiento, las autoridades provinciales y municipales programaron operativos terrestres para constatar de manera directa el estado habitacional de los damnificados y reforzar los envíos de ayuda. Mientras tanto, los equipos técnicos están abocados a hacer un relevamiento de necesidades y urgencias en los departamentos de Ullum, Zonda y Pocito.