Calingasta suma infraestructura para sus personas mayores: inauguraron nuevas canchas de tejo

El municipio de Calingasta dejó inaugurado este espacio deportivo y recreativo en el Playón Milo Araya.

En un emotivo encuentro que combinó deporte y diversión, el municipio de Calingasta dejó formalmente inaugurada la ampliación del sector de tejo en el Playón Deportivo Milo Araya. La obra, que sumó dos nuevas canchas al complejo, busca dar respuesta a la creciente demanda de actividades recreativas y fortalecer las políticas de inclusión destinadas a las personas mayores del departamento.

El corte de cintas no fue un hecho aislado: se dio en el marco ideal de la etapa departamental de los Juegos Evita, vistiendo al polideportivo de fiesta con una concurrencia masiva de vecinos de distintas localidades calingastinas.

Más de 80 competidores en los Juegos Evita La inauguración de las flamantes canchas coincidió con una jornada a puro deporte. Más de 80 participantes llegados desde diversos puntos del departamento se dieron cita para competir en las disciplinas de tejo y sapo. Los competidores buscaron su pase a la instancia zonal del certamen nacional en un clima de sana competencia, mates compartidos y mucha alegría.

La incorporación de las dos nuevas canchas de tejo no sólo permitió un desarrollo más ágil del torneo, sino que se planteó como una solución a largo plazo para que más personas puedan sumarse en simultáneo a la práctica de este deporte tradicional.

Un espacio para el encuentro y la vida activa en Calingasta Desde la gestión municipal destacaron que este nuevo sector representa una extensión estratégica del polideportivo. El objetivo principal es brindar mayor comodidad y seguir generando lugares de encuentro, integración y vida activa para la comunidad, con especial foco en la tercera edad.