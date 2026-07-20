    • 20 de julio de 2026 - 09:54

    Calingasta suma infraestructura para sus personas mayores: inauguraron nuevas canchas de tejo

    El municipio de Calingasta dejó inaugurado este espacio deportivo y recreativo en el Playón Milo Araya.

    Las personas mayores de Calingasta estrenaron nuevas canchas de tejo.

    Las personas mayores de Calingasta estrenaron nuevas canchas de tejo.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    En un emotivo encuentro que combinó deporte y diversión, el municipio de Calingasta dejó formalmente inaugurada la ampliación del sector de tejo en el Playón Deportivo Milo Araya. La obra, que sumó dos nuevas canchas al complejo, busca dar respuesta a la creciente demanda de actividades recreativas y fortalecer las políticas de inclusión destinadas a las personas mayores del departamento.

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    Más de 80 competidores en los Juegos Evita

    La inauguración de las flamantes canchas coincidió con una jornada a puro deporte. Más de 80 participantes llegados desde diversos puntos del departamento se dieron cita para competir en las disciplinas de tejo y sapo. Los competidores buscaron su pase a la instancia zonal del certamen nacional en un clima de sana competencia, mates compartidos y mucha alegría.

    La incorporación de las dos nuevas canchas de tejo no sólo permitió un desarrollo más ágil del torneo, sino que se planteó como una solución a largo plazo para que más personas puedan sumarse en simultáneo a la práctica de este deporte tradicional.

    Un espacio para el encuentro y la vida activa en Calingasta

    Desde la gestión municipal destacaron que este nuevo sector representa una extensión estratégica del polideportivo. El objetivo principal es brindar mayor comodidad y seguir generando lugares de encuentro, integración y vida activa para la comunidad, con especial foco en la tercera edad.

    "Desde la Municipalidad de Calingasta continuamos impulsando obras que promueven el deporte, la inclusión y el bienestar de nuestros vecinos", señalaron las autoridades locales durante el acto, remarcando que la inversión en infraestructura social y deportiva es una prioridad para mejorar la calidad de vida en el departamento.

    Con esta ampliación, el Playón Deportivo Milo Araya se consolida como el epicentro del deporte social en la región, demostrando que la edad no es un límite cuando se trata de mantenerse en movimiento, competir y, sobre todo, compartir momentos en comunidad.

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