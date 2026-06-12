Una combi volcó en la Quebrada de las Burras y su chofer tuvo que ser hospitalizado

El accidente ocurrió durante la tarde de este jueves en la en la Quebrada de las Burras, sobre Ruta 149, en Calingasta.

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Este jueves en la tarde, en Calingasta, una combi perdió el control y terminó volcada a un costado de la Ruta 149, en un sector conocido por sus curvas y desniveles. El hecho ocurrió alrededor de las 15, en las inmediaciones del derivador que une los departamentos de Calingasta e Iglesia. Por causas que aún son materia de investigación, el conductor de una Mercedes Benz perteneciente a una empresa de transporte perdió el dominio del vehículo mientras se dirigía hacia la ciudad de San Juan.

Tras salirse de la calzada, la unidad derrapó varios metros y terminó volcada sobre un guardarraíl, generando una escena que llamó la atención de quienes transitaban por la zona.

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Según las primeras informaciones, el chofer, de aproximadamente 45 años, era el único ocupante de la combi al momento del accidente. Personal de emergencias acudió rápidamente al lugar para asistirlo y posteriormente dispuso su traslado al Hospital Rawson.