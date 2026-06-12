    • 12 de junio de 2026 - 08:45

    Una combi volcó en la Quebrada de las Burras y su chofer tuvo que ser hospitalizado

    El accidente ocurrió durante la tarde de este jueves en la en la Quebrada de las Burras, sobre Ruta 149, en Calingasta.

    Vuelco en Calingasta.

    Vuelco en Calingasta.

    Foto:

    Este jueves en la tarde, en Calingasta, una combi perdió el control y terminó volcada a un costado de la Ruta 149, en un sector conocido por sus curvas y desniveles. El hecho ocurrió alrededor de las 15, en las inmediaciones del derivador que une los departamentos de Calingasta e Iglesia. Por causas que aún son materia de investigación, el conductor de una Mercedes Benz perteneciente a una empresa de transporte perdió el dominio del vehículo mientras se dirigía hacia la ciudad de San Juan.

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    Tras salirse de la calzada, la unidad derrapó varios metros y terminó volcada sobre un guardarraíl, generando una escena que llamó la atención de quienes transitaban por la zona.

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    Según las primeras informaciones, el chofer, de aproximadamente 45 años, era el único ocupante de la combi al momento del accidente. Personal de emergencias acudió rápidamente al lugar para asistirlo y posteriormente dispuso su traslado al Hospital Rawson.

    Fuentes vinculadas al operativo indicaron que el hombre se encontraba consciente, aunque presentaba golpes y diversas dolencias producto del fuerte impacto. En el lugar trabajaron efectivos policiales y equipos de emergencia, que realizaron las pericias correspondientes y colaboraron con las tareas de prevención para evitar nuevos inconvenientes en la circulación.

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