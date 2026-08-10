Encontraron al ingeniero desaparecido en Rosario: llevaba tres días buscándolo y apareció desvanecido en su auto

Después de tres días de intensa búsqueda, encontraron a Oscar Daniel Vega , el ingeniero de 68 años que había desaparecido el jueves en Rosario. El hombre fue hallado desvanecido dentro de su automóvil , que estaba estacionado en la zona de Pasaje Comandante Espora y 9 de Julio.

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Vega fue asistido en el lugar por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) y posteriormente trasladado al Sanatorio Americano. El operativo estuvo a cargo de la Policía de Santa Fe, en conjunto con la Fiscalía Regional 2.

Según la denuncia realizada por la familia, el último registro confirmado de Vega correspondía a una compra que había efectuado el jueves en un comercio de electrodomésticos ubicado sobre Presidente Roca al 1400.

Luego, el ingeniero se habría trasladado hasta un departamento de la zona céntrica de Rosario, donde un plomero realizó la instalación de un termotanque. Una vez finalizado el trabajo, Vega subió a su Chevrolet Prisma blanco y se retiró del lugar.

El hombre tomó por Presidente Roca y luego dobló hacia 3 de Febrero. Desde ese momento, sus familiares perdieron contacto con él.

La preocupación creció cuando detectaron movimientos y compras posteriores en sus cuentas bancarias. Una de sus hijas había manifestado que sospechaban que su padre podía haber sido víctima de un robo y que le habían sustraído tarjetas y documentación.

Además, la familia había descartado una desaparición voluntaria. Según explicaron, Vega vivía con su esposa en La Florida, trabajaba como ingeniero y no tenía antecedentes de comportamientos similares.

Otra de las pistas que siguieron los investigadores surgió de la cuenta de Gmail del ingeniero. De acuerdo con esa información, la última conexión de su teléfono celular habría sido registrada alrededor de las 19.30 del jueves, en inmediaciones de bulevar Seguí y Espinillo, en la zona sur de Rosario.

Durante las primeras horas del operativo, efectivos policiales realizaron rastrillajes y distintas medidas para intentar reconstruir el recorrido de Vega. Mientras tanto, sus familiares recorrieron hospitales y comisarías en busca de información.

Finalmente, este domingo llegó la noticia que todos esperaban: Vega fue encontrado con vida, aunque desvanecido dentro de su vehículo.

Ahora, la investigación buscará determinar qué ocurrió durante las horas en las que el ingeniero estuvo desaparecido y establecer cómo llegó hasta el lugar donde fue encontrado.