Valle Fértil con mayor seguridad vial y desarrollo turístico: avanza la renovación de cartelería

En un esfuerzo conjunto destinado a optimizar la seguridad en las rutas del departamento y mejorar la experiencia de los turistas que llegan año tras año, el municipio de Valle Fértil y la delegación de Vialidad Provincial pusieron en marcha un plan integral de renovación y colocación de señalética vial.

Los trabajos, que ya muestran resultados visibles en los principales accesos, forman parte de una serie de gestiones administrativas impulsadas por la comuna para dar respuesta a una demanda histórica de conductores y prestadores turísticos. En este marco, ya se concretó la obra de colocación y reemplazo de más de 40 carteles informativos y preventivos en diferentes sectores de las rutas 510 y 511 .

La ejecución de esta obra se desencadenó a partir de los expedientes de solicitud formal presentados por el Ejecutivo municipal ante las autoridades de Vialidad Provincial. La respuesta operativa quedó en manos del personal de la delegación local del organismo vial, conducida por Julio Ponce, cuyo equipo técnico desplegó las cuadrillas de trabajo en puntos estratégicos de las rutas vallistas.

El despliegue de la nueva cartelería horizontal se concentró, en una primera etapa, sobre la Ruta Provincial 510 (tanto en sus tramos Norte como Sur) y sobre la Ruta Provincial 511 , extendiéndose el operativo de colocación en este último corredor hasta el límite con la vecina provincia de La Rioja.

En total, la señalética ya instalada y reemplazada comprende más de 40 carteles horizontales distribuidos a lo largo del departamento. Estos dispositivos incluyen señales preventivas, reglamentarias e informativas, fundamentales para alertar sobre las características sinuosas del terreno, velocidades permitidas y distancias a los principales puntos urbanos y atractivos naturales de la región.

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Regularización de rutas provinciales

Más allá de la renovación de los elementos de señalización, el informe técnico presentado por la delegación de Vialidad Provincial trajo certezas sobre el estado general de la red vial que surca el departamento. El organismo puso en conocimiento de las autoridades municipales y de la comunidad que se está trabajando de manera sostenida en la recuperación de la transitabilidad.

Actualmente, las Rutas Provinciales 507, 516, 523, 519, 503 y 506 se encuentran bajo un proceso de regularización. Según detallaron, estas vías están siendo intervenidas "día a día" mediante labores de perfilado, bacheo y limpieza de banquinas para dejarlas en óptimas condiciones de circulación, lo que garantizará una mayor conectividad para los pobladores de los puestos y localidades más alejadas del casco urbano.

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El llamado al cuidado frente al vandalismo

Pese al impacto positivo de la obra, las autoridades manifestaron su preocupación por el cuidado de los nuevos elementos viales. A través de un comunicado, desde el municipio de Valle Fértil apelaron de manera directa a la conciencia ciudadana y solicitaron la colaboración activa de toda la comunidad para custodiar y preservar la cartelería instalada.

La preocupación no es menor: en reiteradas oportunidades se han detectado y denunciado diversos hechos de vandalismo que atentan contra el patrimonio público. Este tipo de conductas desaprensivas no solo genera un perjuicio económico para el erario provincial y municipal, sino que produce un daño colateral directo sobre dos ejes sensibles del departamento:

La imagen institucional: desluce el esfuerzo estético y de infraestructura que realiza la comunidad vallista para presentarse como un destino ordenado.

desluce el esfuerzo estético y de infraestructura que realiza la comunidad vallista para presentarse como un destino ordenado. La seguridad del turista: la falta de señales claras desorienta a los conductores foráneos, incrementando el riesgo de siniestros viales en rutas con particularidades geográficas complejas.

Con esta nueva infraestructura y el plan de contingencia en marcha, Valle Fértil busca consolidar sus estándares de seguridad vial. El éxito de la iniciativa dependerá ahora, en gran medida, del compromiso compartido entre el Estado y los vecinos para proteger las herramientas que salvan vidas y potencian el desarrollo local.