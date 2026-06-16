San Juan entre la nostalgia, la ilusión y ese gran orgullo de ser argentinos

Y llegó el día. Tres años y medio pasaron volando y otra vez un Mundial golpea la puerta de cada hogar argentino. Y en la previa del Operativo Defensa, el pulso popular de San Juan vive esas horas entre la nostalgia por ese adiós inevitable de Messi, la ilusión de repetir la corona y sobre todo, sentir más que nunca ese orgullo de ser argentino.

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DIARIO DE CUYO convocó a cinco personalidades del día a día en San Juan. El folclorista Diego Villegas, el instructor arbitral Domingo Allegue, el piloto, biker y mécánico Matías Soto, la dirigente del fútbol femenino Mónica Vela y el periodista Pablo Karki para descubrir en una charla marcada por los sentimientos, lo que este Mundial, lo que Messi y lo que Argentina les generan. Un momento futbolero, matizado con folclore y la zamba a la Difunta Correa que cambió toda la rutina de la redacción en un lunes feriado nacional, previo al debut en Kansas ante Argelia.

Primero, puntual y aplicado el que llegó fue el jachallero Pablo Karki. Luego, el que tímidamente se acercó fue Matías Soto y el tercero, Nino Allegue. Mónica Vela, la presidente de Palermo SC, fue la penúltima y justificado por su cambio de vestuario el último en incorporarse fue Diego 'Vitamina' Villegas, con su atuendo bien nacional y guitarra en mano.

'Argentina siempre es canidato. Lo han puesto por debajo de la línea de otros favoritos como Francia y España pero este grupo se sacó ya de encima esa mochila en Qatar y ahora, juegan con otra autoridad. Liberados, con una actitud que se impone. Si Scaloni decidió aguantar a lesionados debió ser porque tuvo la certeza que le responderán y ese crédito lo tiene ganado el técnico. Soy muy optimista con estar en la pelea grande de nuevo porque este equipo mantuvo su línea aún después de ganar todo' abrió la charla Karki .

Lo siguió en su respuesta Nino Allegue, que fue un poco más allá: 'Argentina está bien y esa base de 17 campeones mundiales no es casualidad. Scaloni sabe lo que tiene y los futbolistas se potencian a la hora de ponerse la camiseta. Eso ilusiona, eso contagia pero en el fútbol hay que tener mesura. Ir despacio pero con todas las herramientas que tenemos'.

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A su momento, Mati Soto habló de lo que le genera Argentina en un Mundial: 'Por algo es el campeón y este equipo ya juega liberado de la presión del Mundial pasado. Les costó llegar a muchos por las lesiones, pero el técnico confía y nosotros detrás. Estaremos ahí, en la pelea de los grandes del mundo porque somos Argentina'.

El análisis de Diego Villegas, folclorista y ex-jugador de El Globo y Villa Obrera, apuntó a la esencia del gen argentino: 'Cuando empieza un torneo, Argentina siempre es Argentina y la ilusión se convierte casi en obligación de pelear el título. Esta vez no será disitnto porque este equipo sabe lo que quiere. Hubo un recambio pequeño pero la estructura está intacta y eso potencia todo. Hay que soñar, hay que ilusionarse porque éstos colores siempre obligan'.

Mónica Vela, una de las propulsoras del fútbol femenino en San Juan apuntó más a lo que esta selección genera: 'Es un equipo que nos llenó de orgullo siempre. Que dejó todo, que ganó todo y que ahora dejará todo una vez más. Es fútbol, son partidos pero Argentina estará a la altura de lo que su camiseta genera en el planeta. La ilusión es enorme. Tenemos una selección que nos representa como nunca'.

EL ADIOS Y EL DOLOR

Un tema aparte en la mesa futbolera del DIARIO DE CUYO fue el último Mundial del capitán Leo Messi y ahí todos marcaron la nostalgia, el dolor pero también el legado del 10.

'Yo, agradecido de la vida por haber disfrutado a Maradona y a Messi en su máximo esplendor. Pensarlo ya sin la camiseta de Argentina, sin capitanear cualquier partido duele, conmueve. Pero el tiempo es tirano, no perdona y llegó ese momento. Si, con el pecho inflado de que haya sido nuestra bandera. Su legado, lo que generó, lo que moviliza es algo que trasciende al tiempo y tenemos que quedarnos con eso', dijo Karki.

Para Allegue, lo del 10 es único: 'Los que pudimos ver a Diego antes y ahora a Messi sabemos que son irreemplazables. Maradona con su sello y Lio con su personalidad. Te llena de nostalgia saber que será su último Mundial pero confío en que lo que sembró nos permita al menos equilibrar su ausencia'.

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Soto habló de agradecimientos: 'A Messi, todo gracias y nada más. Marcó una época, dejó una senda y generó entre los pibes ese amor por la pelota que parecía ya desteñido. Dejó todo por Argentina. Se bancó todo, aguantó y ganó. Nos enseñó a vivir y eso no lo hace cualquiera. Duele su adiós pero será eterno siempre'.

Mónica Vela remarcó lo que los argentinos vivieron por Messi: 'En lo personal no habrá dolor ni pena, si el enorme orgullo de saber que dejó todo por Argentina y que su figura no se quedará en la cancha nomás. Generó una revolución en el fútbol nuestro y hasta el fútbol femenino creció por su impronta teniendo hoy todos los seleccionados clasificados a los Mundiales de las distintas categorías'.

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Villegas, finalmente, se remontó en el tiempo: 'A Messi le debemos que nos haya devuelto aquella ilusión de ser jugadores como lo hizo ante Maradona. Ese es su legado. Eso es lo que quedará porque todos los chicos quieren ser Messi. Eso lo define. Uno sabe que este Mundial es su despedida y se merece que sea brillando'.

Pasó el mediodía del lunes y arrancó la vigilia para el debut de Argentina en el Mundial. Un momento que llegó rápido y que encontró al pulso de San Juan confiando en el campeón, extrañanado ya a Messi y sintiéndose más argentinos que nunca.