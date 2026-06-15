Sabor y Estilo llega con una edición recargada: charlas, rondas de negocio, más de 40 expositores y desfile, todo en un solo lugar

Luego de una primera edición más que exitosa durante el 2024, regresa totalmente renovado el evento denominado “Sabor y Estilo” , un espacio que combina charlas, disertaciones, rondas de negocios, emprendedores, exposición y arte, todo en un solo lugar. Con el propósito de exhibir las bondades de San Juan potenciando la provincia como destino turístico, la propuesta busca celebrar la identidad local.

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Bajo el lema “Raíces y Vanguardia”; las actividades estarán iniciando a las 11 de la mañana, conforme señalaron desde la organización. Las charlas serán el primer punto de una cargada agenda, con la presencia de la coach de liderazgo mendocina Yamila Diaz y con la licenciada Laura Rojas que estará abordando el turismo 4.0, ya que uno de los objetivos de evento es mostrar a la provincia como sede de destino y para el turismo de reuniones.

Tras un break continuarán las rondas de negocio donde se buscará generar intercambio entre emprendedores y productores locales, vinculados al rubro gastronómico entre otros, y entrada la tarde se dará paso a la feria integrada por 40 expositores. También se contará con la presencian de artistas de la escena local, tanto músicos como bailarines que estarán demostrando el talento que hay en la provincia. Entre los números que estarán presentes, se contará con la interpretación musical de la Orquesta Municipal de Sarmiento.

Pero eso no es todo. El modelaje tendrá un apartado especial, presentando la moda “Winter Chic”, una propuesta que combina sofisticación y confort, demostrando como el modelaje está creciendo en la provincia. Esta actividad estará bajo la coordinación de la Agencia Alma de Paloma y se compartirán trabajos de diseñadores locales.

También habrá stands gastronómicos donde el público podrá degustar y adquirir de primera mano productos elaborados como gourmet de diferentes regiones de la provincia, evocando así los ejes culturales, comerciales y la promoción turística, todo en un solo lugar.

La actividad cuenta con la organización de David Castracani, director de Santiago Madeiros Eventos, con el apoyo de San Juan Bureau y el Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes. Con una nutrida y variada agenda, Sabor y Estilo se establece como una propuesta diversificada, dinámica y atractiva para toda la comunidad.

Toda la información sobre Sabor y Estilo 2026

El evento se llevará a cabo el próximo sábado 20 de junio, en el Centro Cultural San Martín, a partir de las 11 de la mañana con las actividades vinculadas a las rondas de negocio, charlas y networking.

Por la tarde será la feria de emprendedores y la presentación de números artísticos, promediando culminar la intensa jornada alrededor de las 20 horas. Cabe recordar que la entrada es libre y gratuita, siendo sin duda una excelente oportunidad para disfrutar de las bondades y riquezas locales en un solo lugar y en familia. Para mayor información se pueden consultar las redes sociales del evento @saboryestilosj.