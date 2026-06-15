    • 15 de junio de 2026 - 19:16

    Clima mundialista, regalos y mucha pasión: San Juan ya palpita el debut de la Selección argentina en el Mundial

    Más de 4.000 personas participaron de la cita en el Cantoni. Hubo shows, regalos, el Himno Nacional interpretado por 170 niños y todo el fervor albiceleste de cara al estreno en el Mundial 2026.

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    Por Vanessa Chaparro

    La pasión por la Selección argentina ya se siente con fuerza en San Juan. A un día del debut del equipo de Lionel Scaloni en el Mundial 2026, más de 4.000 personas colmaron este lunes las tribunas del Estadio Aldo Cantoni para participar de una jornada cargada de emoción, música, regalos y mucho aliento para la Albiceleste.

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    La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Deportes, reunió a familias enteras que llegaron desde distintos puntos de la provincia con un objetivo común: hacerle llegar su apoyo al seleccionado nacional, que este martes comenzará su camino en busca de la cuarta estrella cuando se mida ante Argelia (desde las 22 horas).

    Desde las 16, cuando se abrieron las puertas del estadio, comenzaron a ingresar cientos de sanjuaninos vestidos con camisetas argentinas, gorros, banderas y rostros pintados de celeste y blanco. Con el correr de los minutos, el Cantoni se transformó en una verdadera postal mundialista.

    Uno de los momentos más emotivos de la tarde fue la interpretación del Himno Nacional Argentino. El coro de niños de la Universidad Nacional de San Juan, integrado por 170 chicos y dirigido por Jorge Fuentes, fue el encargado de ponerle voz a la canción patria. La presentación contó además con la participación del tenor Alejandro Ontiveros y de Martín Guzmán en armónica, logrando una ovación generalizada de todos los presentes.

    La fiesta continuó con sorteos y regalos de camisetas, bufandas, cornetas y todo tipo de cotillón celeste y blanco. Tampoco faltaron los clásicos cantos dedicados a la “Scaloneta”, que fueron acompañados por miles de gargantas en una demostración de apoyo incondicional al seleccionado.

    El cierre estuvo a cargo del grupo Donaires, que aportó música y color a una jornada que tuvo todos los condimentos de una previa mundialista.

    A miles de kilómetros de Estados Unidos, sede del debut argentino, la distancia quedó en un segundo plano. Con pasión, entusiasmo y un fuerte sentimiento de pertenencia, San Juan dejó en claro que también juega su propio Mundial y que ya vive a pleno la ilusión de volver a ver a la Selección en lo más alto del fútbol mundial.

    LAS MEJORES POSTALES EN EL CANTONI

    Fotos: Daniel Arias - Diario de Cuyo

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