El Argentino Juvenil Masculino se juega en San Juan con los 16 mejores equipos del país

Desde el lunes 15 de junio que en San Juan se disputa el Campeonato Argentino Juvenil Masculino 2026 de hockey sobre patines. Los dieciséis mejores clubes del país en esta categoría lucharán por el título hasta el sábado 20. Un certamen que apunta al futuro inmediato, con un tremendo nivel de competencia.
El campeonato es organizado por Olimpia Patín Club Trinidad, con respaldo de Federación Sanjuanina de Patín, oficial para Confederación Argentina de Patinaje; y posible por apoyo de Gobierno de San Juan, por medio de Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y Agencia Deportes San Juan.
Los clubes locales partícipes del torneo son Olimpia, Concepción Patín Club, Unión Vecinal de Trinidad, Unión Deportiva Bancaria, Valenciano y Social San Juan. El resto son Banco Mendoza, Casa D’Italia, San Martín y Andes Talleres (Mendoza); Atlético Neuquén (Entre Ríos); River Plate, Gimnasia y Esgrima (GEBA), Harrod’s, Vélez Sarsfield y Huracán de Tres Arroyos (Buenos Aires).
La primera ronda se jugará hasta el miércoles 17 inclusive. Los resultados de la primera fecha fueron: Concepción 2-2 River Plate; Casa D’Italia 2-8 UVT; Olimpia 9-3 Huracán; Valenciano 5-7 Social; At. Neuquén 1-9 Banco Mendoza; Harrod’s 1-7 San Martín; GEBA 1-7 Bancaria; y Vélez Sarsfield 7-3 Andes Talleres.
La programación para este martes 16 es: a las 10, Huracán vs. Vélez Sarsfield; 11:20, River Plate vs. Banco Mendoza; 12:40, San Martín vs. Social; 14, GEBA vs. Casa D’italia; 15:20, Concepción vs. Atl. Neuquén; 16:40, Valenciano vs. Harrod’s; 18, Olimpia vs. Andes Talleres; y 19:20, Bancaria vs. UVT.
Más información en el siguiente enlace: gestiondepsj.com.ar/ (Hockey Live; CNTHsP – CAP; Campeonatos: Argentino Juvenil Masculino).