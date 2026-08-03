Fernanda Illanes, la pocitana que le dio dos oros a San Juan en el Argentino de Federaciones

El patín carrera volvió a tener a San Juan como protagonista del calendario nacional. Desde el jueves y hasta el domingo, el Patinódromo de Pocito fue escenario de dos importantes competencias: el Campeonato Argentino de Federaciones y la segunda fecha de la Liga Nacional de Clubes, que reunieron a deportistas de distintos puntos del país.

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La actividad comenzó el jueves y viernes con el Campeonato Argentino de Federaciones, competencia que originalmente debía disputarse en Mar del Plata, pero que fue suspendida debido al temporal registrado en esa ciudad durante el mes de mayo. Finalmente, la organización decidió trasladar la competencia a San Juan y realizarla en conjunto con la segunda fecha de la Liga Nacional de Clubes.

En el torneo federativo, tres patinadores sanjuaninos representaron a la Federación Sanjuanina de Patín y tuvieron una destacada actuación.

En la categoría Juveniles, Joaquín Cerda logró ubicarse entre los ocho mejores de su categoría. En Mayores, Nicolás Ramón tuvo una participación destacada , mientras que Fernanda Illanes fue una de las grandes protagonistas para San Juan al conquistar dos medallas de o ro en las pruebas de velocidad: 200 metros contrarreloj y 500 metros +D.

Con el cierre del Federativo llegó el turno de la segunda fecha de la Liga Nacional de Clubes, que se desarrolló durante el sábado y domingo y contó con una importante presencia de patinadores sanjuaninos.

A los tres representantes que ya habían participado del torneo de Federaciones se sumaron nuevos integrantes para representar a Pocito. En Sexta Damas compitieron Bianca Reta y Britany Zárate, mientras que en Quinta Damas participaron Emma Castro y Bárbara Díaz.

En la categoría Máster +35, Federico Andino consiguió una destacada actuación y finalizó segundo en la clasificación general. También integraron el equipo Nicolás Ramón y Fernanda Illanes, quien volvió a subirse a lo más alto del podio al quedarse con el primer puesto en los 200 metros contrarreloj.

Por su parte, vistiendo los colores de la Fundación Oscar “Negro” Contrera, Joaquín Cerda volvió a representar a San Juan en la categoría Juveniles.

La competencia también contó con la participación de equipos y selecciones provenientes de Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba, La Pampa, Rosario, Entre Ríos y Neuquén, convirtiendo al Patinódromo de Pocito durante cuatro días en uno de los principales puntos de encuentro del patín carrera nacional.

Rosario, la próxima parada

El calendario nacional continuará en Rosario, donde se disputará la tercera fecha de la Liga Nacional de Patín Carrera.

Para Fernanda Illanes, además, el calendario tendrá un desafío internacional. La patinadora sanjuanina tendrá en septiembre un compromiso especial al participar de los Juegos Odesur, que se desarrollarán también en Rosario.

De esta manera, San Juan cerró un intenso fin de semana de competencia nacional, con una fuerte presencia local, buenos resultados y el reconocimiento de haber sido sede de dos de las principales citas del patín carrera argentino.