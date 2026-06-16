    • 16 de junio de 2026 - 20:20

    Cábalas, promesas y mucha ilusión: cómo viven los sanjuaninos el debut de la Scaloneta

    A horas del estreno de Argentina en el Mundial 2026, los hinchas de San Juan compartieron sus rituales infalibles para acompañar a la Selección.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La espera terminó. Este martes por la noche la Selección Argentina iniciará su camino en el Mundial 2026 y, como ocurre cada vez que la Scaloneta sale a la cancha, los sanjuaninos ya tienen preparadas sus cábalas para acompañar al equipo de Lionel Messi en busca de una nueva consagración.

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    En una recorrida por distintos puntos de la provincia, los hinchas coincidieron en que las costumbres y rituales forman parte inseparable de cada encuentro mundialista. Muchos aseguraron que la principal cábala es reunirse siempre con las mismas personas para ver los partidos.

    Otros llevan la tradición un paso más allá. Algunos se sientan siempre en el mismo lugar del living, utilizan la misma camiseta o repiten exactamente la rutina que les dio suerte durante el Mundial de Qatar 2022.

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    Incluso hay quienes optan por una estrategia más particular. "No veo los primeros quince minutos del partido. Así hice durante el Mundial 2022", expresó un adolescente que asegura estar dispuesto a no romper la costumbre.

    Las promesas, en cambio, todavía están en etapa de análisis. La mayoría considera que es demasiado pronto para comprometerse con algún sacrificio, aunque reconocieron que la situación podría cambiar si Argentina avanza de ronda.

    "Por ahora vamos paso a paso. Veremos qué prometemos", coincidieron varios.

    Mientras tanto, la ilusión está intacta. Los sanjuaninos seguirán atentamente el desempeño de la Scaloneta en la fase de grupos, aferrados a sus cábalas y con la esperanza de que la historia vuelva a repetirse.

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