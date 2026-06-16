    • 16 de junio de 2026 - 11:48

    Dos sanjuaninos ganaron más de $1,2 millones en el Quini 6 y el Loto

    Un sanjuanino acertó cinco números en el Quini 6 Tradicional y otro hizo lo propio en la modalidad Match del Loto.

    Bolillas.-
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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Dos apostadores de San Juan resultaron ganadores en recientes sorteos del Quini 6 y del Loto, obteniendo premios que superan el millón de pesos cada uno. Uno de los afortunados acertó cinco números en la modalidad Tradicional del Quini 6, correspondiente al sorteo N° 3382. Gracias a esa combinación, se hizo acreedor a un premio de $1.194.862.

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    El ticket ganador fue vendido en la Subagencia 245 de Santa Lucía, convirtiendo a ese departamento en escenario de una de las alegrías que dejó el tradicional juego de azar.

    Por otro lado, un segundo sanjuanino logró quedarse con un importante premio en el Loto, al registrar cinco aciertos en la modalidad Match del sorteo N° 3891. En este caso, el monto obtenido asciende a $1.208.398.

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    De esta manera, entre ambos premios se repartieron $2.403.260, una suma que volvió a colocar a la provincia entre las beneficiadas por los principales sorteos nacionales.

    Desde la Caja de Acción Social recordaron que los premios tienen un plazo determinado para ser cobrados. En el caso del Quini 6, el sorteo prescribe el próximo 29 de junio, mientras que el ganador del Loto tendrá tiempo hasta el 15 de julio para presentarse y realizar el trámite correspondiente.

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