La compleja ingeniería para regular los sitios de apuestas online en San Juan que encaró la Caja de Acción Social

La reglamentación de la Ley de Regulación del Juego de Azar en Línea en San Juan está a punto de entrar en plena vigencia y representa uno de los desafíos tecnológicos y de control más complejos que asumió la Caja de Acción Social en los últimos años. Así lo explicó su presidente, Juan Pablo Medina , quien detalló el extenso proceso que demandó la elaboración de la normativa y las herramientas que utilizará el Estado para combatir las apuestas ilegales y proteger a los menores.

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"Es un proceso que inicia con la sanción de la ley en diciembre de 2024. Como autoridad de aplicación tuvimos la responsabilidad de redactar la reglamentación, que fue un tema bastante largo porque al ser tan técnica la actividad del juego y por todas las cuestiones tecnológicas que implicaba la modernidad de la ley había que estar al día con los controles, la biometría y otras herramientas", explicó el funcionario en Radio Colón.

Según Medina, la tarea demandó más de siete meses de trabajo y atravesó distintas instancias administrativas antes de llegar al despacho del gobernador. "Sabíamos que nos íbamos a demorar no menos de seis meses y terminamos demorándonos siete meses y medio", indicó.

El titular de la Caja aseguró que el decreto reglamentario ya fue firmado por el gobernador y que sólo resta su publicación oficial para que la normativa quede plenamente vigente.

Uno de los puntos centrales de la reglamentación es que la actividad del juego online dejará de moverse en una zona gris para pasar a un esquema formal y regulado. "La ley contempla la posibilidad de otorgar hasta cinco licencias de juego en línea en la provincia de San Juan", explicó Medina. Esas autorizaciones surgirán a través de procesos licitatorios o convenios con otras jurisdicciones, pero con un límite estricto de cinco operadores.

La regulación también establece una característica que permitirá identificar fácilmente cuáles son las plataformas legales. Todos los sitios habilitados deberán funcionar bajo el dominio ".bet.ar". "Hay una manera de identificar los sitios legales. El sitio que tiene licencia tiene que actuar bajo una plataforma que tenga extensión .bet.ar. No son .com, .net ni .org. De esa manera uno puede identificar los sitios legales que están funcionando en el país", sostuvo.

Además, remarcó que las licencias son provinciales y que los operadores autorizados en otras jurisdicciones no podrán ofrecer juego en San Juan sin la correspondiente habilitación local.

Biometría y geolocalización para impedir el acceso de menores

La reglamentación incorpora controles tecnológicos destinados a reforzar la seguridad de los usuarios y evitar el acceso de menores de edad. "Probablemente puedas crear una cuenta, pero estoy seguro de que no vas a poder jugar si el sistema te geolocaliza en la provincia de San Juan sin la autorización correspondiente", explicó Medina al describir cómo funcionan los mecanismos de control territorial.

A ello se suman sistemas de identificación biométrica. "Eso además tiene controles biométricos muy rígidos y rigurosos para evitar que los menores puedan jugar", afirmó.

La intención es trasladar al mundo digital los mismos criterios de control que existen en los casinos y salas de juego físicas, donde la edad de los participantes y las condiciones de ingreso están claramente reguladas.

Uno de los principales objetivos de la nueva normativa es enfrentar el crecimiento de los sitios ilegales que operan por fuera de cualquier control estatal. "Todo el juego online que hoy existe en la provincia es ilegal y clandestino", sostuvo Medina, quien explicó que estas plataformas cambian permanentemente de dominios, direcciones IP y perfiles en redes sociales para evitar ser detectadas.

Desde la Caja vienen realizando tareas de monitoreo que permitieron detectar cientos de páginas y perfiles que funcionan como intermediarios. "Hemos detectado cientos de plataformas o perfiles de redes sociales. El problema es que esa información cambia constantemente porque están mutando de manera permanente", señaló.

El funcionario fue especialmente crítico con los llamados "cajeritos", personas que operan como intermediarios entre los apostadores y los sitios ilegales.

"Permiten que jueguen menores, no generan trabajo en blanco, no pagan impuestos ni cánones, no sabemos cómo manejan los datos personales ni los datos financieros. Nada bueno sale de eso", afirmó.

Incluso advirtió que no existe ninguna garantía sobre la transparencia de los programas utilizados para las apuestas. "No podemos saber si el software es verdaderamente azaroso o si está manipulado para generar mayores ganancias para quienes operan esas plataformas", indicó.

Una división especializada y trabajo con fiscales

Para enfrentar este fenómeno, la Caja de Acción Social creó en octubre de 2024 una estructura específica destinada a la investigación y monitoreo de las apuestas ilegales. "Antes incluso de la aprobación de la ley se creó la División de Lucha contra el Juego Ilegal y Clandestino", reveló Medina.

El área está integrada por abogados y técnicos informáticos que trabajan coordinadamente con organismos de otras provincias para intercambiar información sobre nuevas modalidades delictivas.

Con la entrada en vigencia de la reglamentación, la estrategia será profundizar el trabajo conjunto con el Ministerio Público Fiscal y la Secretaría de Estado de Seguridad.

"Queremos volver a sentarnos con la gente del Ministerio Público Fiscal y con la Secretaría de Seguridad para ver de qué manera podemos trabajar en conjunto. Ambos organismos tienen muchísimas mejores herramientas investigativas que nosotros", señaló.

El objetivo es utilizar las facultades previstas en el artículo 301 bis del Código Penal para perseguir a quienes exploten juegos de azar sin autorización.

El foco puesto en la prevención

Más allá del control y la persecución de los sitios clandestinos, Medina sostuvo que la principal preocupación está puesta en la prevención de la ludopatía, especialmente entre adolescentes. "Si podemos prevenir que sobrevenga un problema de juego patológico, creo que es la mejor manera de ganar la batalla", aseguró.

El funcionario advirtió sobre los riesgos que enfrentan los menores al ingresar al mundo de las apuestas online y cuestionó la idea de presentar el juego como una fuente de ingresos.

"Hay que explicarles que puede ser muy perjudicial y que no pueden pensar que esto es una inversión o un trabajo. Las probabilidades de que alguien gane a largo plazo son muy bajas. Es más, son inexistentes", afirmó.