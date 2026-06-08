    • 8 de junio de 2026 - 10:05

    Un sanjuanino ganó más de $20 millones en el Quini 6 y otros dos se llevaron importantes premios en el Loto y Telekino

    Los demás ganadores obtuvieron más de 3 y 2 millones de pesos, respectivamente.

    Bolillas. Imagen ilustrativa.-
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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La fortuna volvió a sonreírle a varios apostadores sanjuaninos. En los últimos sorteos de los juegos de azar más populares del país, tres jugadores de la provincia resultaron ganadores de importantes premios que aún esperan ser cobrados.

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    El premio más importante corresponde al Quini 6, donde un apostador sanjuanino obtuvo $20.588.944,50 al acertar cinco números en la modalidad Siempre Sale. En total, fueron 24 los ganadores en todo el país que compartieron el pozo de esta categoría.

    Desde la Caja de Acción Social informaron que el premio podrá cobrarse hasta el 22 de junio, fecha en la que vencerá el plazo para reclamarlo.

    Ganó más de $3 millones en el Loto

    Por otra parte, en el Loto, sorteo N° 3889, un jugador de San Juan ganó $3.058.981 al registrar cinco aciertos en la modalidad Tradicional.

    El ticket ganador fue vendido en la Subagencia 806 de Capital y el premio prescribe el próximo 7 de julio.

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    También hubo premio en el Telekino

    La racha de la suerte continuó con el Telekino, donde otro apostador sanjuanino resultó beneficiado en el sorteo N° 2431. En este caso, el ganador se llevó $2.500.000 con el cartón N° 168.244, vendido en la Agencia 010 de Rawson. Según se informó, el plazo para cobrar este premio vencerá el 29 de junio.

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    Las autoridades recordaron a los apostadores que verifiquen sus tickets y se acerquen a realizar los trámites correspondientes antes de la fecha de prescripción de cada premio.

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