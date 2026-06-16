Capital encenderá una gran fogata en honor a San Juan Bautista: conocé cuándo y dónde será este evento

La tradicional celebración patronal vuelve a convocar a los vecinos a una noche de fe, música y tradiciones en Capital.

La fogata en honor a San Juan Bautista será en el Barrio Manantial, Capital, como el año pasado.

Capital se prepara para vivir una noche de fe y tradición. En el marco de las celebraciones por el Santo Patrono de la provincia, el municipio del departamento y la Catedral realizarán la tradicional Fogata de San Juan Bautista. El evento, que año a año combina devoción religiosa con el acervo cultural y popular, promete convocar a cientos de familias sanjuaninas.

La cita central con el fuego sagrado será el próximo miércoles 24 de junio a las 21,30. El escenario elegido para el encendido es el predio ubicado en el corazón de Trinidad, adyacente al Centro de Integración Comunitaria (CIC) del Barrio Manantial, en las inmediaciones de Avenida Alem y Pedro de Valdivia.

fogata2 Este año, San Juan Bautista llegará en caravana hasta el predio de Capital donde se encenderá la fogata en su honor. (Archivo)

Cronograma de las Patronales en Capital La jornada de fe comenzará un poco antes del encendido de la fogata con actividades en la Catedral:

A las 20, Santa Misa en la Catedral: la celebración oficial de la Fiesta Patronal dará inicio en la Iglesia Catedral con la Santa Misa, la cual estará presidida por el Arzobispo de San Juan de Cuyo, Monseñor Jorge Lozano .

la celebración oficial de la Fiesta Patronal dará inicio en la Iglesia Catedral con la Santa Misa, la cual estará presidida por el Arzobispo de San Juan de Cuyo, . A las 21, caravana vehicular: una vez finalizada la celebración eucarística, los fieles partirán en una nutrida caravana de autos custodiando la sagrada imagen de San Juan Bautista, con rumbo directo hacia el predio del Barrio Manantial.

una vez finalizada la celebración eucarística, los fieles partirán en una nutrida caravana de autos custodiando la sagrada imagen de San Juan Bautista, con rumbo directo hacia el predio del Barrio Manantial. Desde las 21, vigilia musical: mientras la procesión vehicular se traslada, en el predio de Trinidad el ambiente se irá templando gracias a la participación del Ministerio de la Música , que acompañará con canciones y alabanzas la espera de los vecinos y la llegada del Santo.

mientras la procesión vehicular se traslada, en el predio de Trinidad el ambiente se irá templando gracias a la participación del , que acompañará con canciones y alabanzas la espera de los vecinos y la llegada del Santo. A las 21,30, encendido de la fogata: con la llegada de la imagen patronal, se procederá al encendido oficial de las grandes llamas. Papelitos al fuego y mate cocido para el frío La fogata de San Juan Bautista guarda un profundo significado de purificación y renovación. Como ya es costumbre, la organización dispondrá de lapiceras y papel para que todos los asistentes puedan escribir sus intenciones, agradecimientos o aquellos deseos y cargas que quieren "que se lleve el fuego". Los papelitos serán arrojados para que las llamas los consuman, en uno de los momentos más emotivos de la noche.