Capital encenderá una gran fogata en honor a San Juan Bautista: conocé cuándo y dónde será este evento

Capital se prepara para vivir una noche de fe y tradición. En el marco de las celebraciones por el Santo Patrono de la provincia, el municipio del departamento y la Catedral realizarán la tradicional Fogata de San Juan Bautista. El evento, que año a año combina devoción religiosa con el acervo cultural y popular, promete convocar a cientos de familias sanjuaninas.
La cita central con el fuego sagrado será el próximo miércoles 24 de junio a las 21,30. El escenario elegido para el encendido es el predio ubicado en el corazón de Trinidad, adyacente al Centro de Integración Comunitaria (CIC) del Barrio Manantial, en las inmediaciones de Avenida Alem y Pedro de Valdivia.
Cronograma de las Patronales en Capital
La jornada de fe comenzará un poco antes del encendido de la fogata con actividades en la Catedral:
- A las 20, Santa Misa en la Catedral: la celebración oficial de la Fiesta Patronal dará inicio en la Iglesia Catedral con la Santa Misa, la cual estará presidida por el Arzobispo de San Juan de Cuyo, Monseñor Jorge Lozano.
- A las 21, caravana vehicular: una vez finalizada la celebración eucarística, los fieles partirán en una nutrida caravana de autos custodiando la sagrada imagen de San Juan Bautista, con rumbo directo hacia el predio del Barrio Manantial.
- Desde las 21, vigilia musical: mientras la procesión vehicular se traslada, en el predio de Trinidad el ambiente se irá templando gracias a la participación del Ministerio de la Música, que acompañará con canciones y alabanzas la espera de los vecinos y la llegada del Santo.
- A las 21,30, encendido de la fogata: con la llegada de la imagen patronal, se procederá al encendido oficial de las grandes llamas.
Papelitos al fuego y mate cocido para el frío
La fogata de San Juan Bautista guarda un profundo significado de purificación y renovación. Como ya es costumbre, la organización dispondrá de lapiceras y papel para que todos los asistentes puedan escribir sus intenciones, agradecimientos o aquellos deseos y cargas que quieren "que se lleve el fuego". Los papelitos serán arrojados para que las llamas los consuman, en uno de los momentos más emotivos de la noche.
Considerando las bajas temperaturas de la temporada invernal sanjuanina, el municipio y los organizadores tienen todo previsto para cuidar a los asistentes: se servirá mate cocido caliente de forma gratuita para mitigar el frío de la noche.
Desde la organización invitan a toda la comunidad a sumarse activamente de la velada. Se sugiere a las familias asistir con sus propias reposeras, abrigos y el equipo de mate listo para compartir una noche que promete reavivar la fe y el encuentro vecinal en Capital.