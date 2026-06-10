Giró de manera imprudente, causó la muerte de un motociclista: fue condenado a 2 años de prisión y 5 de inhabilitación

Este miércoles, en Tribunales, se homologó un acuerdo de juicio abreviado que puso fin a la causa por el siniestro vial fatal ocurrido el 2 de febrero de 2026 en Capital, hecho que terminó con la muerte del motociclista Fernando Mauro Allis . Como resultado, Roberto Alfredo González fue condenado a dos años de prisión y cinco años de inhabilitación para conducir cualquier tipo de vehículo con motor .

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El acuerdo fue alcanzado entre el fiscal Francisco Nicolía, el ayudante fiscal Mauro Carrizo y la defensora Josela Echegaray. Por su parte, el abogado querellante Maximilia Páez Delgado no se opuso a la resolución , aunque solicitó que se retuviera el carnet de conducir del condenado para garantizar que no manejara durante el período de inhabilitación.

Finalmente, el juez Sergio López Martí homologó el acuerdo y dictó sentencia. Respecto al pedido de la querella, entendió que la entrega del carnet debía ser voluntaria y coincidió con la postura de la defensa , que consideró innecesaria esa medida debido a que la inhabilitación queda registrada y comunicada a Emicar, la entidad que hace entrega de habilitaciones para conducir a las personas que cumplen con los requisitos y aprobaron un curso de manejo.

La maniobra que desencadenó la tragedia

La investigación determinó que el siniestro ocurrió alrededor de las 12:30 del lunes 2 de febrero de 2026, en la intersección de Avenida Libertador General San Martín y calle Patricias Sanjuaninas, en Capital.

image El auto de González y la moto de la víctima.

Según la reconstrucción realizada por la Fiscalía, González conducía un Renault Megane II gris en sentido este-oeste por Avenida Libertador. Al llegar al cruce, realizó un giro hacia el sur para ingresar a calle Patricias Sanjuaninas, pero lo hizo invadiendo el carril contrario de circulación.

En ese momento circulaba correctamente por la mano opuesta Fernando Mauro Allis, a bordo de una motocicleta KTM Duke color naranja. La maniobra imprudente del automovilista provocó que el vehículo se interpusiera en la trayectoria de la moto, generando una colisión de gran violencia.

Como consecuencia del impacto, Allis sufrió gravísimas lesiones y fue trasladado de urgencia para recibir atención médica.

Murió después de casi un mes de agonía

Tras el choque, el motociclista permaneció internado durante varias semanas en estado crítico. A pesar de los esfuerzos médicos, el 28 de febrero de 2026 se confirmó su fallecimiento, transformando el hecho en una causa por homicidio culposo derivado de un siniestro vial.

image Josela Echegaray, abogada de la defensa.

La muerte de Allis generó un profundo impacto y motivó que la Unidad Fiscal de Delitos Especiales avanzara con la investigación para determinar las responsabilidades penales del conductor.

Con la homologación del juicio abreviado, la Justicia consideró acreditado que la maniobra realizada por González fue la causa del siniestro que terminó con la vida del motociclista, por lo que quedó condenado a dos años de prisión y cinco años de inhabilitación para conducir.