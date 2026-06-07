    • 7 de junio de 2026 - 13:29

    Hallaron muerto a un hombre en Ullum: investigan si cayó por un barranco mientras circulaba en moto por ruta

    El cuerpo de un hombre fue encontrado sin vida en la zona de los paneles solares, antes de la barrera de Ullum. Aún no pueden rescatar el cadáver.

    Tragedia en Ullum. IMAGEN ILUSTRATIVA. IMAGEN CREADA CON IA.

    Tragedia en Ullum. IMAGEN ILUSTRATIVA. IMAGEN CREADA CON IA.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un trágico hallazgo se produjo este domingo en el departamento Ullum, donde encontraron sin vida a un hombre de aproximadamente 30 años en la zona de los paneles solares, antes de la barrera. Los investigadores aún no pueden llegar al lugar, debido a que se trata de un barranco de difícil acceso.

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    "El cuerpo está en un barranco de difícil acceso", dijo una fuente vinculada al caso. "El cuerpo está en un barranco de difícil acceso", dijo una fuente vinculada al caso.

    Tragedia en Ullum

    De acuerdo con la información preliminar, la víctima fue localizada sin signos vitales en un sector cercano a la ruta y las primeras hipótesis apuntan a que habría sufrido una caída por un barranco mientras circulaba en motocicleta.

    Según trascendió, el hombre había salido a andar en moto durante la jornada del sábado y no había regresado a su domicilio, situación que había generado preocupación entre familiares y allegados, quienes comenzaron a buscarlo por sus propios medios.

    Si bien no existía una denuncia formal por desaparición, las personas cercanas al motociclista advirtieron que desconocían su paradero desde hacía varias horas.

    Tras el hallazgo del cuerpo, personal policial y judicial se dirigió al lugar para realizar las pericias correspondientes y determinar con precisión cómo ocurrió el hecho. Al publicar esta nota, aún las autoridades no llegaban al lugar, debido a que el cuerpo se encuentra en un lugar de difícil acceso.

    También se trabajaba para establecer las circunstancias del presunto siniestro y confirmar si la caída fue la causa del fallecimiento.

    La investigación se encuentra en una etapa inicial y las autoridades aguardan los resultados de las actuaciones y peritajes para esclarecer lo sucedido.

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