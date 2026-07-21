Domínguez confirmó que irá por la reelección en Ullum, desmintió que haya una "liga" de intendentes del PJ y opinó sobre el Eje Rawson-Chimbas

El intendente de Ullum, David Domínguez , comenzó a delinear el escenario político de cara a las elecciones de 2027. El jefe comunal onfirmó que su intención es competir por un nuevo mandato al frente del municipio y aprovechó para hacer un balance de la situación del Partido Justicialista tras la elección legislativa del año pasado.

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Consultado sobre una eventual reelección, el intendente dijo que "estima" que sí. Luego explicó que el justicialismo ullunero trabaja con ese objetivo , respaldado en lo que considera una gestión ordenada desde el punto de vista administrativo y financiero.

"Hemos logrado el equilibrio fiscal, llegamos a esta altura del año sin deudas con proveedores ni con el personal y desarrollamos un programa de obra pública con recursos municipales , sin aportes del Estado nacional", destacó en Radio Colón.

El ullunero, uno de los jefes de campaña del PJ en el 2025 analizó el escenario que se viene. En ese sentido, descartó que exista una "liga" de intendentes peronistas, aunque reconoció que los once jefes comunales mantienen reuniones periódicas desde el inicio de la gestión.

"No lo hemos llamado liga ni foro. Es simplemente un grupo de intendentes justicialistas que se reúne para analizar las situaciones de gobierno de cada territorio, ver cómo nos podemos dar una mano y entender el contexto general", explicó.

Según sostuvo, esos encuentros combinan el análisis de la gestión municipal con la realidad política de la provincia y del país, en un contexto económico que obliga a los municipios a dar respuestas cada vez más complejas.

Domínguez también reivindicó la estrategia que adoptó el PJ para las elecciones legislativas de 2025, cuando el partido logró imponerse en San Juan con Cristian Andino como principal candidato.

El intendente afirmó que fueron los propios jefes comunales quienes impulsaron la construcción de una lista de consenso para evitar una interna. "El cien por ciento de los intendentes impulsó la idea de que no fuésemos a una interna y que hubiera una sola lista. Entendimos que no era una elección departamental, sino una elección en la que nuestro partido necesitaba poner diputados nacionales", señaló.

Para el jefe comunal, la unidad permitió fortalecer al peronismo luego de la derrota sufrida en la elección por la Gobernación de 2023 y mostró una renovación que fue bien recibida por el electorado. "Creo que fue muy importante haber logrado consensos dentro del partido. Eso fortaleció la imagen del justicialismo y también ayudó que Cristian Andino no se cansó de recorrer la provincia, hablar con dirigentes y con la comunidad", sostuvo.

Pensando en 2027

Respecto al próximo turno electoral, Domínguez consideró que la sociedad reclama dirigentes con nuevas formas de hacer política y sostuvo que el justicialismo deberá interpretar ese mensaje al momento de definir sus candidaturas.

"La gente nos está exigiendo cambios, cambios en las formas y en la manera de transmitir los mensajes. Está esperando cosas nuevas porque no la está pasando bien", afirmó.

En ese marco, evitó cuestionar los movimientos políticos que vienen protagonizando el exintendente de Chimbas, Fabián Gramajo, y el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, que mantienen una sociedad aparte del resto de los caciques del peronismo. "Tendrán su lógica. Es una cuestión muy personal de ellos", respondió.

"Lo importante es que, llegado el momento de las definiciones, más allá de las pretensiones personales, prime la necesidad de nuestro espacio de poner a los mejores hombres como candidatos. Esto debe ser una cuestión del frente antes que de las personas", remarcó.

La gestión como carta de presentación

Domínguez aseguró que buscará un nuevo mandato apoyado en los resultados de su administración, aunque reconoció que el contexto económico sigue siendo complejo para Ullum.

Explicó que una gran parte de la población depende del empleo temporario vinculado a las economías regionales y que la paralización de la obra pública afectó directamente las oportunidades laborales del departamento.

En ese contexto, también se refirió al desarrollo minero y pidió mantener expectativas realistas sobre los tiempos de los proyectos. Si bien manifestó que Hualilán representa una oportunidad para el crecimiento de Ullum, sostuvo que el desarrollo de la actividad demandará varios años y que es necesario comunicar ese proceso con responsabilidad para no generar falsas expectativas entre la población.