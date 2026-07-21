    • 21 de julio de 2026 - 11:50

    Orrego confirmó que San Juan colocará sus bonos en JP Morgan y Santander para financiar la obra pública

    El gobernador Marcelo Orrego aseguró que viajará a Buenos Aires y luego al exterior para presentar la emisión de bonos de la provincia ante inversores internacionales.

    Marcelo Orrego.

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    El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, confirmó que la provincia avanza con el proceso de emisión de bonos soberanos y adelantó que viajará esta semana para avanzar con la presentación ante los mercados internacionales. La operación estará acompañada por dos entidades financieras de peso: JP Morgan y Santander.

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    Durante una rueda de prensa, el mandatario explicó que ambos bancos fueron seleccionados para llevar adelante la colocación de los bonos sanjuaninos en el mercado internacional. “Hemos seleccionado los bancos que van a colocar los bonos, en este caso JP Morgan y Santander, que tienen una enorme experiencia y trayectoria”, señaló.

    Orrego destacó que Santander participa actualmente en una gran parte de las operaciones de bonos soberanos y recordó que estas entidades ya trabajaron con otras jurisdicciones argentinas como Chubut, Ciudad de Buenos Aires y Córdoba.

    El gobernador indicó que la presentación de los bonos incluirá una agenda en Londres y Nueva York, dos plazas financieras clave, durante una gira de aproximadamente cinco días.

    “San Juan va a tener una muy buena presentación. Vamos a tener que presentarlo en Londres, que es un mercado muy fuerte, y también en Nueva York”, explicó. “San Juan va a tener una muy buena presentación. Vamos a tener que presentarlo en Londres, que es un mercado muy fuerte, y también en Nueva York”, explicó.

    Según detalló, la expectativa es lograr una colocación significativa y sostuvo que aspiran a obtener “al menos el 10 por ciento”, aunque aclaró que el resultado dependerá de las condiciones del mercado y de la evaluación que hagan los inversores sobre los bonos provinciales.

    Para Orrego, el momento elegido responde a un proceso de preparación que comenzó desde el inicio de su gestión. “Este fue el momento acorde, después de todo este tiempo que venimos preparando esta situación”, afirmó.

    El gobernador remarcó que el objetivo principal del financiamiento será impulsar obras de infraestructura que permitan acompañar el crecimiento económico de San Juan. “La oportunidad es generar infraestructura en nuestra provincia y no estar esperando que los problemas nos toquen la puerta, sino avanzar para poder sacar toda la producción que tenemos al mundo”, expresó.

    En ese sentido, vinculó la emisión de deuda con la necesidad de preparar a la provincia para una etapa de crecimiento económico que, según consideró, comenzará a consolidarse.

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