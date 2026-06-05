Conmoción por la muerte de un actor de "Jumanji" que fue apuñalado por el hijo de su pareja

El actor James Handy , conocido por sus participaciones en las películas Top Gun: Maverick y Jumanji , murió a los 81 años tras ser apuñalado en su domicilio en Los Ángeles, Estados Unidos.

El sospechoso del apuñalamiento es Michael Gledhill, de 44 años, hijo de la pareja sentimental del actor. Luego de cometer el asesinato llamó a la policía para confesar: "Yo soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado, yo lo maté, soy el hombre al que buscan".

Al llegar a la casa en la calle Erwin del distrito de Tarzana, California, los agentes de la Policía de Los Ángeles encontraron a Handy inconsciente en el jardín delantero de su residencia, con heridas de arma blanca en el pecho.

Los servicios de emergencia lo trasladaron a un hospital de la zona, donde fue declarado fallecido. La muerte del actor se investiga bajo carátula de homicidio y los detectives sostienen que se trata de un incidente aislado sin riesgo para la población.

El hecho ocurrió el miércoles por la mañana y causó gran conmoción en la comunidad y la industria de Hollywood.

La trayectoria de James Handy en cine y televisión: 150 títulos

Nacido en Nueva York, Handy contaba con una larga trayectoria profesional tanto en cine como en series de televisión. Tenía cerca de 150 créditos como actor, según constata el portal especializado IMDb.

En los '90 tuvo su mayor apogeo y su carrera despegó con varias producciones de las grandes ligas. Uno de sus papeles más conocidos fue el del exterminador en Jumanji, la película de 1995 protagonizada por Robin Williams, y más recientemente interpretó al cantinero Jimmy en la película de 2022 Top Gun: Maverick, donde tuvo una escena de diálogo con Tom Cruise.

También formó parte del reparto habitual de series en la pantalla chica, como Los expedientes secretos X, Mulaney, NYPD Blue (Policías de Nueva York), Criminal Minds (Mentes criminales), Beverly Hills, 90210, y La Ley y el Orden, entre muchas otras.

Pam Ellis-Evenas, la agente de talentos de la compañía Ellis Talent Group, fue la primera en reaccionar, devastada por la trágica noticia: "No podría haber pedido un cliente y amigo más talentoso, humilde o amable que James Handy".

Scott Alan Smith, profesor de Artes Escénicas en el Savannah College of Art and Design, recordó la vez que dirigió la obra Handy en la Road Theater Company of the Lyons en 2018.

"Jim no solo era un actor verdaderamente genial, sino que también era un hombre excepcional, amable, generoso y entregado a su elenco y al público", expresó Smith a través de un posteo en Facebook.

Arrestaron al hijo de la novia de James Handy

Portavoces del Departamento de Policía de Los Ángeles confirmaron el arresto de Gledhill, el hijo de la novia de Handy. El hombre identificado como el atacante vivía en la casa del actor y fue acusado de asesinato. La madre del sospechoso también vivía en la misma propiedad.

image El acusado del asesinato de James Handy, hijo de su pareja, captado por las cámaras de seguridad. Captura de video Fox11

El acusado se encuentra en la cárcel con una fianza fijada en dos millones de dólares, según los registros carcelarios. De momento se desconoce si cuenta con un abogado.

En las últimas horas se dieron a conocer imágenes grabadas por cámaras de seguridad desde el timbre de la puerta de la casa, que muestran a Gledhill caminando por la vereda, a metros de la propiedad vallada por los forenses, y se observa que le hace una seña a la policía, minutos antes de entregarse a las autoridades.

Los vecinos afirmaron que oyeron discusiones entre Gledhill y Handy durante la noche. Un residente declaró al noticiero Fox 11 que creía que el hijo de la pareja del actor había sufrido "delirios" antes del ataque del miércoles.

Los medios locales hicieron un paralelismo con el atroz crimen ocurrido el 14 de diciembre de 2025, cuando la fotógrafa y productora Michele Singer Reiner y su esposo, el director de cine Rob Reiner, fueron brutalmente asesinados a puñaladas en su residencia, también en Los Ángeles. Su hijo de 32 años, Nick Reiner, fue arrestado y acusado formalmente por el doble homicidio.