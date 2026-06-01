Encuentran muerta a psicóloga en su cama

Una psicóloga que permanecía sola fue hallada sin vida ayer a la siesta en una habitación de su casa, en el Bº Saint Germés de Santiago del Estero , y la Justicia dispuso una autopsia esclarecedora.

El dólar blue subió en el inicio de junio: a cuánto cerró este lunes en San Juan

Pese al hermetismo, trascendió que la víctima fue identificada como Lorena Andrea Carmiña Santillán , de 40 años, con residencia en manzana 45, Lote 14, Bº Saint Germés, jurisdicción del Seccional 51. El alerta partió después de las 15. Lo informó el hermano de la víctima, David Santillán (38), domiciliado en el Bº Costanera.

Puesto en contexto, trascendió que la profesional residía junto a sus hijos mellizos de 6 años. Es más, el viernes habría arribado el papá de los menores y se los llevó para pasar juntos el fin de semana.

De acuerdo con el relato de Santilán, precisamente desde el viernes que llamaba por celular a Lorena. Sonaba y sonaba su celular, pero sin que alcanzara a responderle.

Ya sumamente preocupado, en la siesta de ayer se presentó en la casa de Lorena. Golpeó la puerta una y otra vez. De nuevo, la respuesta fue un tremendo silencio.

Entonces, el hombre no pensó más. Santillán rompió la puerta trasera. Y al instante, descubrió a su hermana sin vida en una de las habitaciones en una cama y en posición de cúbito ventral.

Episodios de epilepsia

Visiblemente quebrado, Santillán habría relatado después a los funcionarios policiales que la víctima padecía episodios compatibles con crisis epilépticas.

Después, el hombre llamó a la policía y la puso al tanto del triste fin de su hermana. En minutos, poblaron la casa, efectivos de la Seccional 51, sus pares de la División Criminalística y la propia fiscal de turno, Celia Mussi. También trabajaron en la vivienda los paramédicos del Sease, quienes confirmaron el deceso de Lorena.

Los voceros subrayaron que los expertos de la policía trabajaron en todos los espacios, en especial en el baño, comedor y los fondos de la casa.

De esa agotadora búsqueda no habría arrojado resultados positivos que alienten otra teoría, distante de una muerte por causas naturales dentro de un cuadro adverso cardíaco.

Vecinos shoqueados

La investigación añade que la profesional no habituaba extender horas de charla con las vecinas, sino lo justo y necesario. Que la mayor parte del tiempo, de lunes a viernes, los destinaba a la educación de sus hijos, es decir concentraba sus esfuerzos en la escuela y crianza.

Su muerte golpeó a los familiares, pero también a los vecinos de casas contiguas, quienes deducían que su ausencia del fin de semana estaba dada por el trabajo. También, quizá porque acompañaba a sus dos hijos, o bien compartía sus rutinas, entre charlas, jueguitos de celulares y televisión.