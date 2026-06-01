Murió un nene de 7 años en un choque

Un trágico choque ocurrido sobre la ruta nacional 38, traza vieja, en jurisdicción de Arcadia, Tucumán, dejó como saldo una trágica noticia: "Se confirmó hace instantes que murió un niño. Tenía apenas 7 añitos".
Un siniestro vial en Tucumán terminó con la muerte de un niño de 7 años y dejó varios heridos.
Un trágico choque ocurrido sobre la ruta nacional 38, traza vieja, en jurisdicción de Arcadia, Tucumán, dejó como saldo una trágica noticia: "Se confirmó hace instantes que murió un niño. Tenía apenas 7 añitos".
De acuerdo con la información oficial, el hecho involucró a una camioneta Renault Kangoo Furgon y una motocicleta Mondial Max en la que se desplazaban tres personas.
Como consecuencia del impacto, Juan Bautista Gómez, de 7 años, falleció. En tanto, Verónica Campero, de 42 años, sufrió una fractura expuesta en una de sus piernas.
A su vez, Darío Benjamín Molina, de 17 años, fue diagnosticado con traumatismo encéfalo craneano grave y derivado al Hospital Padilla para una atención de mayor complejidad.
Por otra parte, el conductor de la camioneta, Fernando Martín Paiz, permaneció en el lugar tras el siniestro, consignó Bajo la Lupa.
Su pareja, Verónica Sabrina Fernández, que viajaba como acompañante junto a dos menores de edad, fue trasladada al Hospital Regional de Concepción debido a una lesión en la cabeza.
La Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial Concepción tomó intervención en la causa y dispuso la participación de personal de Criminalística y Laboratorio, además del secuestro de los vehículos involucrados para avanzar con la investigación y determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho.