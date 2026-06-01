Murió un nene de 7 años en un choque

Un trágico choque ocurrido sobre la ruta nacional 38 , traza vieja, en jurisdicción de Arcadia, Tucumán , dejó como saldo una trágica noticia: "Se confirmó hace instantes que murió un niño. Tenía apenas 7 añitos" .

De acuerdo con la información oficial, el hecho involucró a una camioneta Renault Kangoo Furgon y una motocicleta Mondial Max en la que se desplazaban tres personas .

Como consecuencia del impacto, Juan Bautista Gómez, de 7 años, falleció. En tanto, Verónica Campero, de 42 años, sufrió una fractura expuesta en una de sus piernas.

A su vez, Darío Benjamín Molina, de 17 años , fue diagnosticado con traumatismo encéfalo craneano grave y derivado al Hospital Padilla para una atención de mayor complejidad.

Por otra parte, el conductor de la camioneta, Fernando Martín Paiz , permaneció en el lugar tras el siniestro, consignó Bajo la Lupa .

Su pareja, Verónica Sabrina Fernández, que viajaba como acompañante junto a dos menores de edad, fue trasladada al Hospital Regional de Concepción debido a una lesión en la cabeza.

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La Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial Concepción tomó intervención en la causa y dispuso la participación de personal de Criminalística y Laboratorio, además del secuestro de los vehículos involucrados para avanzar con la investigación y determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho.