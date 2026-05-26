Chimbas: un hombre murió tras un fuerte choque entre dos motos

El hecho ocurrió este lunes en la noche, en Mendoza y 25 de Mayo.

Un trágico siniestro vial conmocionó este lunes por la noche al departamento Chimbas. Un motociclista perdió la vida luego de protagonizar un fuerte choque con otro rodado en la intersección de calle Mendoza y 25 de Mayo.

choque fallecido 25052026 (1) Choque entre dos motos dejó a un hombre fallecido.

Según informaron fuentes vinculadas a la investigación, el impacto fue de gran violencia y uno de los conductores murió en el lugar, antes de poder recibir asistencia médica. La otra persona involucrada en el hecho recibió atención tras el choque, de acuerdo a lo confirmado por personal de la UFI Delitos Especiales.

choque fallecido 25052026 (2) Choque entre dos motos dejó a un hombre fallecido.

Tras el siniestro, efectivos policiales y peritos trabajaron en la zona para determinar cómo ocurrió la colisión y establecer las responsabilidades correspondientes. Hasta el momento, no difundieron oficialmente la identidad de la víctima fatal ni brindaron precisiones sobre la mecánica del accidente.