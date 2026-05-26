    • 26 de mayo de 2026 - 07:04

    Chimbas: un hombre murió tras un fuerte choque entre dos motos

    El hecho ocurrió este lunes en la noche, en Mendoza y 25 de Mayo.

    Choque entre dos motos dejó a un hombre fallecido.

    Choque entre dos motos dejó a un hombre fallecido.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un trágico siniestro vial conmocionó este lunes por la noche al departamento Chimbas. Un motociclista perdió la vida luego de protagonizar un fuerte choque con otro rodado en la intersección de calle Mendoza y 25 de Mayo.

    Leé además

    Choque trágico en Chimbas.

    Identificaron al motociclista fallecido tras el violento choque en Chimbas
    dejo la moto en la puerta de su casa en chimbas y se la robaron en minutos: pide ayuda para recuperarla

    Dejó la moto en la puerta de su casa en Chimbas y se la robaron en minutos: pide ayuda para recuperarla
    choque fallecido 25052026 (1)
    Choque entre dos motos dej&oacute; a un hombre fallecido.

    Choque entre dos motos dejó a un hombre fallecido.

    Según informaron fuentes vinculadas a la investigación, el impacto fue de gran violencia y uno de los conductores murió en el lugar, antes de poder recibir asistencia médica. La otra persona involucrada en el hecho recibió atención tras el choque, de acuerdo a lo confirmado por personal de la UFI Delitos Especiales.

    choque fallecido 25052026 (2)
    Choque entre dos motos dej&oacute; a un hombre fallecido.

    Choque entre dos motos dejó a un hombre fallecido.

    Tras el siniestro, efectivos policiales y peritos trabajaron en la zona para determinar cómo ocurrió la colisión y establecer las responsabilidades correspondientes. Hasta el momento, no difundieron oficialmente la identidad de la víctima fatal ni brindaron precisiones sobre la mecánica del accidente.

    La causa quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, que continuará con las tareas investigativas durante las próximas horas.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El joven baleado debió ser asistido en el Hospital Rawson. 

    Misterioso ataque a balazos en Chimbas: un hombre recibió dos disparos en los glúteos pero no quiso denunciar

    El Parque de Chimbas tendrá competencia de sonido, tuning y limbo, entre otras atracciones

    Chimbas hará rugir los motores con la Fanafest 2026

    Los detenidos son hermanos de apellido Ibaceta.

    Golpe al narcomenudeo en Chimbas: cayó una banda familiar y secuestraron droga, dinero y celulares

    Néstor Matías Olmedo Zadro empezó a ser juzgado a partir de este martes. 

    Juicio por intento de femicidio en Chimbas: el desgarrador testimonio de la madre de la víctima