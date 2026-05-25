    • 25 de mayo de 2026 - 20:36

    Dejó la moto en la puerta de su casa en Chimbas y se la robaron en minutos: pide ayuda para recuperarla

    El joven denunció que delincuentes le sustrajeron su motocicleta desde la puerta de su casa en Villa San Patricio. Pide ayuda para recuperarla.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un nuevo hecho de inseguridad golpeó a un vecino de Chimbas. Se trata de Facundo Jofre, un joven que trabaja en seguridad privada en un hospital y que además integra una banda de cuarteto, quien sufrió el robo de su motocicleta durante la noche del domingo.

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    El hecho ocurrió el domingo alrededor de las 21:07 en la intersección de calles Benavídez y Misiones, en el barrio Villa San Patricio. Según relató la víctima, los delincuentes se llevaron el rodado que estaba estacionado afuera de su vivienda.

    “La robaron de afuera de mi casa. Le rompieron la traba y la hicieron arrancar sin llave”, contó Facundo con indignación tras el episodio.

    La motocicleta sustraída es una Bajaj Rouser NS 200 de color blanco, dominio A174EAS.

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    Búsqueda desesperada por la moto

    Familiares, amigos y vecinos comenzaron a difundir la información en redes sociales para intentar localizar el vehículo y dar con los responsables del robo.

    Quienes puedan aportar datos sobre la motocicleta o hayan visto movimientos sospechosos en la zona pueden comunicarse con la Policía o acercar información a la familia del joven al 2645527807

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