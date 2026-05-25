Violento choque en Capital: un Renault 19 terminó sobre la vereda tras impactar con un Gol

El violento choque ocurrió en Salta y Córdoba. Los conductores, ambos jóvenes, resultaron ilesos pese a los importantes daños materiales.

Un fuerte accidente de tránsito ocurrido este lunes 25 de mayo al mediodía generó preocupación en una transitada zona de San Juan, luego de que dos vehículos colisionaran violentamente y uno de ellos terminara destruido sobre la vereda. El siniestro se produjo en la intersección de calle Salta y Avenida Córdoba, en Capital.

Los protagonistas fueron un Renault 19 de color negro y un Volkswagen Gol blanco, ambos conducidos por jóvenes. De acuerdo con las primeras versiones recabadas en el lugar, la violencia del impacto hace presumir que al menos uno de los vehículos circulaba a alta velocidad al momento del choque.

Tras la colisión, el Renault 19 terminó con severos daños en la parte frontal y quedó desplazado sobre la vereda, mientras que el Volkswagen Gol también sufrió importantes destrozos materiales.

A pesar de la magnitud del accidente, los conductores resultaron ilesos y no fue necesario su traslado a un centro de salud.