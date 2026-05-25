    • 25 de mayo de 2026 - 21:01

    Apareció la joven argentina que era buscada en Chile tras denunciar que "había personas siguiéndola"

    Lourdes Rosario Brizuela apareció después de cinco días cuando había dejado de responder mensajes y videollamadas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Después de cinco días de incertidumbre, apareció Lourdes Rosario Brizuela, la joven argentina de 23 años que era buscada en Chile luego de denunciar que “había personas siguiéndola”. El fiscal jefe de Pichilemu, Rodrigo Troncoso, confirmó a Infobae que la salteña fue ubicada en la comuna de San Fernando y que ya quedó sin efecto la orden de búsqueda.

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    “La joven fue ubicada en San Fernando. Se presentó a una unidad policial de esa comuna dejando constancia de su paradero”, explicó el fiscal a este medio. El funcionario agregó que desde la fiscalía se comunicaron telefónicamente con Lourdes y que ella misma confirmó que se encontraba bien. Tras esa presentación, se dejó sin efecto la orden de búsqueda.

    Por el momento, no trascendieron detalles sobre dónde estuvo la joven durante los cinco días en los que permaneció desaparecida ni qué ocurrió desde la última comunicación con su familia. Infobae intentó obtener precisiones de la Fundación Volviendo a Casa —la ONG que difundió la alerta—, pero hasta el momento no brindaron más información sobre el caso.

    De acuerdo con el relato de sus familiares, la argentina había viajado a Chile en diciembre de 2025. Desde entonces, se había instalado en Punta de Lobos, una localidad costera de la región de O’Higgins.

    Tras perder contacto con ella, la Fundación Volviendo a Casa emitió una alerta y pidió colaboración para acelerar la búsqueda en ambos países.

    Finalmente, este lunes, Lourdes se presentó por sus propios medios en una comisaría de San Fernando, donde notificó formalmente a las autoridades sobre su paradero. Luego de esa presentación, la Justicia chilena levantó la orden de búsqueda y dio por finalizado el operativo.

    Otra búsqueda con alerta amarilla de Interpol

    En paralelo, continúa la búsqueda de Mía Guadalupe Salteño Altamirano la nena de cinco años que fue vista por última vez en agosto de 2023 en Santa Fe. En los últimos días, Interpol emitió una notificación amarilla para facilitar su localización fuera de Argentina, en el contexto de una causa federal por presunta sustracción, retención y ocultamiento por parte de su madre.

    “Estamos buscando visibilizar un caso que estuvo archivado durante un año y medio por la Fiscalía Provincial. En agosto se van a cumplir tres años de que mi hija está desaparecida por un incumplimiento de la ley y una situación que no supieron manejar”, manifestó el padre de la niña, Nicolás Altamirano en un reportaje radial.

    “Presenté miles de pruebas de malos tratos que sufría mi hija y de una posible fuga por parte de la madre y no hicieron nada. Hoy estamos en esta lucha donde ya existe la sustracción, retención y ocultamiento de mi nena”, lamentó el hombre.

    Según la Unidad Fiscal Santa Fe, la principal hipótesis de los investigadores es que la niña fue sacada del país y sin autorización paterna. Para su padre, la menor estaría en Barinas, Venezuela, donde existirían vínculos familiares por parte de la actual pareja de la madre.

    Hasta el momento, no existen registros migratorios formales de salida del país a nombre de Mía, su madre o la pareja de ella. Por eso, la fiscalía mantiene activa la cooperación internacional y reiteró el pedido de colaboración para obtener datos sobre el paradero de la niña. Cualquier persona que cuente con información puede comunicarse al +54 9 3416 38-5788 o al correo [email protected].

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