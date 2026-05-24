    • 24 de mayo de 2026 - 11:23

    Buscan en Chile a una argentina de 23 años que desapareció hace cuatro días

    Lourdes Rosario Brizuela fue vista por última vez el 20 de mayo en Pichilemu.

    Lourdes Rosario Brizuela está desaparecida desde el 20 de mayo en Chile.&nbsp;

    Lourdes Rosario Brizuela está desaparecida desde el 20 de mayo en Chile. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una joven argentina de 23 años desapareció hace cuatro días en Chile y las autoridades comenzaron un importante operativo de búsqueda internacional.

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    La desaparición de Lourdes Rosario Brizuela encendió las alarmas de su familia y desde la Fundación Volviendo a Casa difundieron su caso. Según especificaron, el último contacto con la chica fue el 20 de mayo en la ciudad chilena de Pichilemu, en la Región de O’Higgins.

    De acuerdo a lo especificado desde la organización, la joven había viajado desde Salta a Chile en diciembre y residía en Punta de Lobos, una localidad ubicada en las afueras de Pichilemu.

    La denuncia fue realizada por su madre, quien aseguró que días antes de desaparecer Lourdes le había enviado mensajes por WhatsApp en los que manifestaba temor porque “había personas siguiéndola” y advertía que creía que podía sucederle algo.

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    Lourdes fue vista por &uacute;ltima vez en Pichilemu, Chile.

    Lourdes fue vista por última vez en Pichilemu, Chile.

    Desde ese momento, la joven dejó de responder mensajes y videollamadas, por lo que sus familiares iniciaron una búsqueda y solicitaron difusión urgente tanto en la Argentina como en Chile.

    De acuerdo a los datos aportados por la fundación, Lourdes Rosario Brizuela mide aproximadamente 1,60 metro, es de contextura delgada, tez blanca y tiene el cabello castaño claro, ondulado y hasta los hombros. Además, posee ojos marrón claro, una quemadura en la mano izquierda y un lunar marrón grande en el pecho.

    Entre las señas particulares también detallaron varios tatuajes: una luna y dos astronautas en la pierna izquierda, además de un símbolo en la nuca. La familia expresó una fuerte preocupación por la integridad física y psicológica de la joven y pidió colaboración para poder encontrarla. Cualquier persona que tenga información sobre Lourdes Rosario Brizuela puede comunicarse de manera urgente al +549387457-0296 o al 911.

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