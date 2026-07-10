Susto en la Cordillera: dos aviones que salieron de Chile debieron aterrizar de emergencia en Mendoza

Un fuerte susto se vivió este viernes por la madrugada en pleno cruce de la Cordillera de los Andes.

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Dos vuelos de la aerolínea chilena SKY Airline, que habían despegado desde Santiago de Chile con destino a distintas ciudades de Brasil, debieron alterar de urgencia su ruta y realizar un aterrizaje preventivo en el aeropuerto El Plumerillo, en Mendoza. El motivo: la presencia severa de hielo en los motores debido a las extremas condiciones climáticas en alta montaña.

El primero de los incidentes afectó al vuelo H2 600, un Airbus A320 que había partido a las 5:45 de la mañana con rumbo a San Pablo. Según confirmó Alejandro Barrionuevo, jefe de Operaciones de la terminal aérea mendocina, el piloto tomó la decisión de desviar la aeronave de inmediato tras detectar la peligrosa formación de hielo en uno de los motores, solicitando una revisión técnica de carácter urgente.

El mismo problema en dos vuelos distintos Pocos minutos después, la historia se repitió con otra aeronave de la misma compañía. El vuelo H2 620, que unía la capital chilena con Río de Janeiro, sufrió exactamente el mismo inconveniente técnico por las condiciones meteorológicas adversas y tocó pista en Mendoza de manera imprevista.

En total, entre ambos aviones sumaban cerca de 360 pasajeros. Afortunadamente, desde las autoridades aeroportuarias confirmaron que no se reportaron personas heridas y que las maniobras se realizaron bajo un estricto protocolo de seguridad.

El comunicado de la aerolínea tras el incidente en Mendoza A través de un comunicado oficial, la empresa SKY Airline llevó tranquilidad y explicó lo sucedido: “Debido a condiciones meteorológicas adversas, nuestros vuelos H2 620 y H2 600 aterrizaron de manera preventiva en el aeropuerto de Mendoza. La decisión fue adoptada conforme a nuestros protocolos operacionales, priorizando en todo momento la seguridad de los pasajeros y las tripulaciones, luego de que se registraran condiciones de formación de hielo durante el cruce de la cordillera”.