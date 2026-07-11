Robaron en Atenas de Pocito: se llevaron una bomba de agua y camisetas del plantel

El hecho ocurrió durante la noche del jueves en La Rinconada. Los delincuentes rompieron el techo de un depósito para sustraer una bomba de agua y también se llevaron cinco camisetas.

El Club Atenas de Pocito fue víctima de un robo durante la noche del jueves en su sede de La Rinconada. Delincuentes ingresaron al predio y sustrajeron una bomba de agua, además de varias camisetas del plantel que estaban listas para ser utilizadas en la próxima fecha del Torneo Clausura del fútbol local.

Según informaron desde la institución, los autores del hecho rompieron el techo de chapa de un depósito ubicado en la parte trasera del club para llevarse la bomba de agua. Además, ingresaron al salón de usos múltiples (SUM), donde había camisetas colgadas secándose, y tomaron las que estaban más cerca.

Las prendas robadas corresponden a los números 4, 7, 9, 10 y 14, por lo que el club inició una campaña para intentar recuperarlas antes del encuentro que disputará este domingo frente a Desamparados, por la cuarta fecha del Clausura sanjuanino.

El presidente de la institución, Lucio Castro, manifestó su malestar por lo ocurrido y expresó su preocupación por el contexto de inseguridad que atraviesa la comunidad. "En este club todo nos cuesta mucho. Cada cosa que se consigue es fruto de mucho trabajo y esfuerzo, por eso nos duele tanto. Pero, al mismo tiempo, nos preocupa porque seguramente son jóvenes los que robaron y es un reflejo de los problemas de adicciones que hay en la actualidad", expresó el dirigente.