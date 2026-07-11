Remisero baleado en Chimbas lucha por su vida: el desesperado pedido de su familia

Un violento episodio ocurrido en la noche del jueves en el departamento Chimbas mantiene en vilo a la provincia. La Justicia logró identificar al automovilista que fue atacado a balazos en plena vía pública: se trata de Ismael Rodríguez , un joven de 30 años y vecino del Lote Hogar N° 59, quien presuntamente se desempeñaba como remisero o chófer de una aplicación de viajes. Actualmente, pelea por su vida en el Hospital Rawson.

Encontraron a un remisero herido de bala al lado de su auto: ¿robo o ajuste de cuentas?

Según informaron fuentes policiales y judiciales, el grave hecho se registró cerca de las 21:00 horas del jueves sobre la transitada calle Benavídez, entre Alem y Catamarca. Las primeras pericias indican que Rodríguez detuvo la marcha de su vehículo en la banquina y descendió gravemente herido para pedir auxilio, desplomándose sobre el pavimento a los pocos metros.

Un transeúnte que pasaba por la zona advirtió la dramática escena, lo asistió de inmediato y dio aviso al Servicio de Emergencias Médicas 107. Ante la complejidad de su cuadro, el joven fue trasladado de urgencia desde el Centro de Salud Báez Laspiur hacia el Hospital Rawson.

En el nosocomio capitalino, los cirujanos intervinieron quirúrgicamente a Rodríguez de manera inmediata. El proyectil le impactó en el costado izquierdo de la ingle, presentando orificio de entrada pero quedando alojado en el interior de su cuerpo. Su estado actual es grave y con pronóstico reservado.

La crítica situación del joven chofer conmocionó a sus allegados. A través de las redes sociales, familiares y amigos de "Ismaelito" comenzaron a difundir desesperados pedidos de cadena de oración pidiendo por su milagrosa recuperación.

Dos hipótesis bajo la lupa dea UFI

La Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos Especiales se encuentra al frente del caso y maneja dos hipótesis principales: un violento intento de robo o un ataque con un móvil de otra índole. La familia de la víctima sostiene con firmeza la hipótesis del asalto.

Por otro lado, y para llevar tranquilidad a los vecinos de Chimbas, fuentes de la investigación aclararon que —por el momento— no existen elementos que vinculen este ataque con la balacera tipo comando y el ataque con bomba molotov ocurridos recientemente en el barrio Villa El Salvador.

Efectivos policiales y personal judicial ya se encuentran analizando minuciosamente las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir de manera precisa el recorrido que realizó el auto de la víctima antes de ser emboscado por el o los agresores.