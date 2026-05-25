Dos camionetas Jeep protagonizaron un impactante choque y vuelco en Albardón

El siniestro ocurrió este lunes por la noche en Ruta 40 y calle Sarmiento. Una de las camionetas dio varios tumbos tras el impacto. No hubo heridos de gravedad.

Un violento siniestro vial ocurrido minutos después de las 20 de este lunes generó gran conmoción en Albardón, luego de que dos camionetas Jeep protagonizaran un fuerte choque en la transitada intersección de Ruta Nacional 40 y calle Sarmiento.

De acuerdo con las primeras informaciones policiales, por causas que todavía son materia de investigación, ambos vehículos —de la misma marca— colisionaron violentamente en el cruce. La peor parte se la llevó una de las camionetas, conducida por una reconocida comerciante del departamento, según la información de Albardón Noticias. Tras el impacto, el vehículo perdió estabilidad, dio varios tumbos y terminó volcado sobre la calzada con importantes daños materiales.

La espectacularidad del accidente alarmó a quienes circulaban por la zona y motivó un importante despliegue de emergencia.

Personal del Servicio de Emergencias Médicas 107 llegó rápidamente al lugar para asistir a los involucrados. Luego de las primeras evaluaciones médicas, confirmaron que ninguno de los conductores presentaba heridas de gravedad, aunque ambos sufrieron golpes y una fuerte crisis nerviosa.