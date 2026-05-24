    • 24 de mayo de 2026 - 09:53

    Murieron tres adultos y dos nenes en un violento choque en la ruta 6

    El conductor de la Volkswagen Amarok, un joven de 28 años de Quilmes, fue detenido. Le extrajeron sangre para determinar si manejaba alcoholizado.

    Choque Ruta 6.

    Choque Ruta 6.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Tres adultos y dos nenes murieron este sábado en la Ruta Provincial 6, a la altura del kilómetro 53, en el partido de San Vicente, tras un violento choque.

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    Según confirmaron fuentes oficiales, el hecho ocurrió en el carril ascendente, en dirección a Cañuelas, minutos después de las 23. El parte policial señala que en el choque estuvieron involucrados una camioneta Volkswagen Amarok y un Peugeot 207. Todos los ocupantes del auto fallecieron en el lugar.

    Cómo fue el choque

    La Policía informó que la camioneta Amarok gris era conducida por L. P., de 28 años, estudiante universitario domiciliado en Quilmes. Según se pudo reconstruir, el joven embistió al Peugeot 207 blanco, conducido por una mujer de 31 años, identificada como Serafina Benítez Cabañas, vecina de Guernica.

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    Murieron tres adultos y dos nenes en un violento choque en la ruta 6.

    Murieron tres adultos y dos nenes en un violento choque en la ruta 6.

    En el Peugeot viajaban también Juan Aníbal López Rodríguez, de 29 años, un adulto sin identificar y dos menores de edad.

    Tras el accidente, el personal policial y una ambulancia se presentaron en el lugar y constataron que los cinco ocupantes del vehículo habían fallecido como consecuencia del impacto.

    En tanto, el conductor de la camioneta fue trasladado al hospital local, donde se le hizo un examen de sangre para determinar si conducía bajo los efectos del alcohol al momento del siniestro.

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    Murieron tres adultos y dos nenes en un violento choque en la ruta 6.

    Murieron tres adultos y dos nenes en un violento choque en la ruta 6.

    Los resultados del análisis estarán disponibles en las próximas horas. Luego, quedó detenido y fue trasladado a la Comisaría Primera de San Vicente por orden de la fiscal encargada del caso.

    La causa fue caratulada como homicidio culposo, de acuerdo con el parte avalado por el Comisario Mayor Héctor Quaini, Jefe de la Zona Vial I de La Plata del Departamento de Seguridad Vial de la provincia de Buenos Aires.

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