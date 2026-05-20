    • 20 de mayo de 2026 - 07:04

    Secuestran en Sarmiento una moto con pedido de secuestro de La Rioja desde 2011

    El rodado fue detectado durante un control preventivo de Policía Caminera D7 sobre Ruta Nacional 40. La motocicleta estaba vinculada a una causa por hurto de vehículo.

    Moto secuestrada.

    Moto secuestrada.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En horas de la tarde, personal de Policía Caminera D7 que realizaba recorridas preventivas en inmediaciones de calle Rivadavia y Ruta Nacional 40, en el departamento Sarmiento, entrevistó a los ocupantes de una motocicleta durante un control vehicular.

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    Al solicitar la documentación correspondiente, un hombre y una mujer manifestaron no poseer ni los papeles del rodado ni licencia de conducir habilitante. Ante esta situación, los efectivos realizaron la consulta del dominio mediante el sistema SIFCOP.

    La verificación permitió establecer que la motocicleta, una Motomel B110, registraba un pedido de secuestro vigente desde el 26 de abril de 2011, solicitado por la División Sustracción de Automotores de la Policía de La Rioja, en el marco de una causa por hurto de vehículo.

    El conductor fue identificado con el apellido Calleja, de 47 años, domiciliado en la localidad de Media Agua, Sarmiento.

    Tras tomar intervención el sistema acusatorio y la UFI Delitos contra la Propiedad, se dispuso el secuestro del rodado, la confección de la cadena de custodia y la participación de la comisaría jurisdiccional. Además, se ordenó mantener comunicación con el juzgado interviniente de La Rioja para continuar con las actuaciones judiciales correspondientes.

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