    • 26 de mayo de 2026 - 07:53

    Identificaron al motociclista fallecido tras el violento choque en Chimbas

    El siniestro ocurrió en la noche del lunes sobre calle 25 de Mayo, antes de llegar a Mendoza.

    Choque trágico en Chimbas.

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    De acuerdo a la información oficial, el hecho ocurrió alrededor de las 21.50 sobre calle 25 de Mayo, unos 80 metros antes de la intersección con calle Mendoza. Por allí circulaba Agustín Enrique Corso en motocicleta, en dirección de oeste a este, cuando fue impactado desde atrás por otra moto conducida por Álvarez, que transitaba en el mismo sentido.

    Según detallaron desde la investigación, tras el choque ambos conductores perdieron el control y se desplazaron varios metros sobre el pavimento. Producto de la inercia, Marcelo Álvarez, quien viajaba sin casco, terminó impactando violentamente con su cabeza contra un árbol ubicado en la banquina sur de la calzada. El golpe le provocó la muerte en el acto, antes de que pudiera recibir asistencia médica.

    En el lugar trabajó personal policial y peritos de la UFI Delitos Especiales, quienes realizaron la inspección ocular correspondiente. Además, el testimonio de un testigo indicó que se trató de una colisión por alcance protagonizada por el motociclista fallecido. Las fuentes señalaron que la zona estaba correctamente iluminada y la calzada se encontraba en buenas condiciones al momento del hecho.

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