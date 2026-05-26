Identificaron al motociclista fallecido tras el violento choque en Chimbas

El siniestro ocurrió en la noche del lunes sobre calle 25 de Mayo, antes de llegar a Mendoza.

Con el avance de la investigación, las autoridades identificaron al motociclista que murió este lunes por la noche tras un violento siniestro vial ocurrido en Chimbas. Se trata de Marcelo Alejandro Álvarez, quien perdió la vida luego de impactar contra un árbol tras una colisión entre dos motos.

De acuerdo a la información oficial, el hecho ocurrió alrededor de las 21.50 sobre calle 25 de Mayo, unos 80 metros antes de la intersección con calle Mendoza. Por allí circulaba Agustín Enrique Corso en motocicleta, en dirección de oeste a este, cuando fue impactado desde atrás por otra moto conducida por Álvarez, que transitaba en el mismo sentido.

Según detallaron desde la investigación, tras el choque ambos conductores perdieron el control y se desplazaron varios metros sobre el pavimento. Producto de la inercia, Marcelo Álvarez, quien viajaba sin casco, terminó impactando violentamente con su cabeza contra un árbol ubicado en la banquina sur de la calzada. El golpe le provocó la muerte en el acto, antes de que pudiera recibir asistencia médica.