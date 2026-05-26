Dos autos chocaron en una esquina céntrica con semáforos: uno de los vehículos terminó sobre la vereda

El siniestro vial entre dos autos ocurrió en calle General Paz y Tucumán, pleno microcentro sanjuanino.

Un fuerte choque entre dos vehículos generó complicaciones de tránsito este martes por la mañana en una transitada esquina de Capital. El siniestro ocurrió alrededor de las 7 en la intersección de calles General Paz y Tucumán, donde colisionaron dos automóviles marca Chevrolet.

Por motivos que aún son materia de investigación, ambos vehículos impactaron en una esquina que cuenta con semáforos y, producto de la violencia del choque, uno de los autos terminó sobre la vereda, mientras que el otro quedó detenido en medio de la calzada.

CHOQUE CAPITAL260526 (2) Choque en una esquina céntrica con semáforos.

A raíz del accidente, una persona debió recibir asistencia médica en el lugar. Según indicaron fuentes vinculadas al operativo, se encuentra fuera de peligro.

El hecho provocó importantes demoras y caos vehicular en la zona, ya que personal policial debió interrumpir parcialmente la circulación para permitir el trabajo de los equipos de emergencia y remover los vehículos involucrados. Muchos conductores tuvieron que desviarse por calles alternativas debido a los cortes implementados en el sector.