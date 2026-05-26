Detuvieron a otro argentino en Brasil por racismo: lo acusan de enviar mensajes discriminatorios contra un nene de 7 años

El episodio tuvo lugar durante un viaje en tren, en el estado de Minas Gerais.

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Un ciudadano argentino de 63 años fue detenido en Brasil acusado de protagonizar un grave episodio de racismo contra un niño de siete años durante un paseo turístico en el estado de Minas Gerais. El hecho ocurrió a bordo del tradicional tren Maria Fumaça, que une las ciudades de São João del-Rei y Tiradentes.

Según la denuncia realizada por la madre del menor, el hombre tomó fotografías y grabó videos del niño sin autorización mientras viajaban en el tren. La situación salió a la luz luego de que otro pasajero alertara a la familia sobre la actitud del acusado.

Al revisar el teléfono celular del sospechoso, la mujer encontró conversaciones y mensajes con contenido discriminatorio vinculados al color de piel del niño. Entre los textos enviados, el hombre incluso sugería que podía “tomarlo como esclavo”, lo que derivó en la inmediata intervención de la Policía Militar brasileña.

El acusado, identificado como Eduardo Ignacio, quedó detenido y será investigado por el delito de racismo, una figura que en Brasil contempla penas severas. El caso generó fuerte repercusión pública y volvió a poner el foco sobre recientes episodios protagonizados por ciudadanos argentinos en territorio brasileño relacionados con conductas discriminatorias.