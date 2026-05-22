    • 22 de mayo de 2026 - 09:40

    Misterioso ataque a balazos en Chimbas: un hombre recibió dos disparos en los glúteos pero no quiso denunciar

    Un joven de 24 años recibió dos disparos en la zona de los glúteos y terminó internado en el Hospital Rawson. La Policía investiga el hecho.

    El joven baleado debió ser asistido en el Hospital Rawson.&nbsp;

    El joven baleado debió ser asistido en el Hospital Rawson. 

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    Un violento y confuso episodio ocurrido en Chimbas es investigado por la Policía y la Justicia luego de que un joven de 24 años ingresara herido de bala al Hospital Guillermo Rawson. Aunque la víctima aseguró haber sufrido un ataque a balazos en un intento de robo, su negativa a radicar la denuncia despertó dudas entre los investigadores.

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    El hecho ocurrió durante la noche del miércoles en inmediaciones de calles Centenario y Cipolletti, en el barrio Tránsito de Oro. Según el relato del joven, de apellido Vera, caminaba por la zona cuando fue interceptado por tres sujetos que intentaron asaltarlo. De acuerdo a su versión, se resistió al robo y uno de los atacantes le efectuó dos disparos. Los proyectiles impactaron en la zona de los glúteos, pero aun herido logró escapar y pedir ayuda.

    Vera luego se comunicó con su hermana, quien lo trasladó en auto hasta el Centro de Salud Báez Laspiur. Debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente fue derivado al Servicio de Urgencias del Hospital Guillermo Rawson, donde los médicos lograron extraerle los proyectiles. A pesar de la violencia del ataque, el joven se encuentra fuera de peligro.

    ¿El ataque a balazos, fue solo un intento de robo?

    Sin embargo, el caso llamó la atención de los investigadores porque la víctima manifestó que no tenía intención de realizar una denuncia formal. Esa situación alimentó sospechas dentro de la fuerza policial, donde no descartan que el ataque haya tenido un trasfondo diferente al de un intento de asalto.

    Tras el aviso emitido desde la guardia policial del hospital, intervino personal de Comisaría 17ma y tomó participación la UFI Delitos contra la Propiedad, que ahora trabaja para esclarecer qué ocurrió realmente en la noche del ataque.

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