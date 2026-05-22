    • 22 de mayo de 2026 - 08:55

    Mechas de taladro, destornilladores y cables: el curioso botín de un ladrón en una agencia de autos en Trinidad

    El sospechoso tiene 27 años y fue arrestado luego de un rastrillaje policial. Llevaba cables y herramientas que habrían sido sustraídas del local “Rubio Motors”.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre de 27 años fue detenido durante la noche del jueves luego de ingresar a robar a una agencia de autos ubicada sobre Avenida España Sur, en Capital. El hecho ocurrió cerca de las 23:22 en el local “Rubio Motors”, situado en Avenida España Sur 1246.

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    Según denunció el propietario del comercio, de 35 años, un sujeto escaló las rejas del frente del lugar y dañó una tela protectora junto a la botonera de la alarma para poder ingresar.

    Tras el alerta, efectivos de Comisaría 3° realizaron un rastrillaje por la zona y lograron detener a Araya, de 27 años, señalado como el presunto autor del robo.

    Al momento de la aprehensión, el sospechoso llevaba un bolso distintas herramientas de escaso valor: mechas de taladro, destornilladores, cinta métrica y cables, elementos que serían propiedad de la agencia.

    La causa quedó a cargo del ayudante fiscal, Martín Morando, quien dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia.

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