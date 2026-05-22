Mechas de taladro, destornilladores y cables: el curioso botín de un ladrón en una agencia de autos en Trinidad

El sospechoso tiene 27 años y fue arrestado luego de un rastrillaje policial. Llevaba cables y herramientas que habrían sido sustraídas del local “Rubio Motors”.

Un hombre de 27 años fue detenido durante la noche del jueves luego de ingresar a robar a una agencia de autos ubicada sobre Avenida España Sur, en Capital. El hecho ocurrió cerca de las 23:22 en el local “Rubio Motors”, situado en Avenida España Sur 1246.

Según denunció el propietario del comercio, de 35 años, un sujeto escaló las rejas del frente del lugar y dañó una tela protectora junto a la botonera de la alarma para poder ingresar.

Tras el alerta, efectivos de Comisaría 3° realizaron un rastrillaje por la zona y lograron detener a Araya, de 27 años, señalado como el presunto autor del robo.

Al momento de la aprehensión, el sospechoso llevaba un bolso distintas herramientas de escaso valor: mechas de taladro, destornilladores, cinta métrica y cables, elementos que serían propiedad de la agencia.