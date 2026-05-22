Coquimbo: murió un turista en un resort muy elegido por los sanjuaninos

Tenía 63 años y creen que fue por un atragantamiento de comida.

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Un huésped chileno de 63 años falleció la tarde de este miércoles al interior del Resort Rosa Agustina de Guanaqueros, en la comuna de Coquimbo, generando un amplio despliegue de equipos de emergencia en el recinto turístico.

Según antecedentes preliminares recopilados por Diario El Día, inicialmente se pensó que el hombre habría sufrido una asfixia por atragantamiento mientras consumía alimentos, situación que habría derivado en un paro cardiorrespiratorio cerca de las 14:00 horas.

Hasta el lugar concurrieron equipos del Servicio de Urgencia de Tongoy, SAMU, Bomberos y Carabineros, quienes realizaron diversas maniobras de reanimación para intentar salvarle la vida. Sin embargo, pese a los esfuerzos desplegados, el paciente terminó falleciendo en el lugar.

Minutos más tarde, Carabineros se entrevistó con familiares de la víctima, quienes señalaron que el hombre padecía problemas de salud, entre ellos hipertensión, y que anteriormente ya había sufrido un paro cardíaco. De acuerdo con su relato, el adulto mayor habría sufrido una descompensación una vez finalizada la comida, situación que finalmente derivó en su fallecimiento.