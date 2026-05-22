    • 22 de mayo de 2026 - 09:06

    Coquimbo: murió un turista en un resort muy elegido por los sanjuaninos

    Tenía 63 años y creen que fue por un atragantamiento de comida.

    Este es el resort dond emurió el turista.

    Este es el resort dond emurió el turista.

    Foto:

    Un huésped chileno de 63 años falleció la tarde de este miércoles al interior del Resort Rosa Agustina de Guanaqueros, en la comuna de Coquimbo, generando un amplio despliegue de equipos de emergencia en el recinto turístico.

    Leé además

    Conmoción en Resistencia: encontraron a una mujer calcinada en el patio de su casa e investigan a su pareja. (Foto: Gentileza Diario Chaco)

    Hallaron a una mujer calcinada en el patio de su vivienda e investigan a su pareja

    Por Redacción Diario de Cuyo
    conmocion por la muerte de una nena de 5 anos tras descompensarse en el jardin

    Conmoción por la muerte de una nena de 5 años tras descompensarse en el jardín

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Según antecedentes preliminares recopilados por Diario El Día, inicialmente se pensó que el hombre habría sufrido una asfixia por atragantamiento mientras consumía alimentos, situación que habría derivado en un paro cardiorrespiratorio cerca de las 14:00 horas.

    Hasta el lugar concurrieron equipos del Servicio de Urgencia de Tongoy, SAMU, Bomberos y Carabineros, quienes realizaron diversas maniobras de reanimación para intentar salvarle la vida. Sin embargo, pese a los esfuerzos desplegados, el paciente terminó falleciendo en el lugar.

    Minutos más tarde, Carabineros se entrevistó con familiares de la víctima, quienes señalaron que el hombre padecía problemas de salud, entre ellos hipertensión, y que anteriormente ya había sufrido un paro cardíaco. De acuerdo con su relato, el adulto mayor habría sufrido una descompensación una vez finalizada la comida, situación que finalmente derivó en su fallecimiento.

    De esta manera, si bien en un inicio se manejó la hipótesis de un posible atragantamiento, será la autopsia de rigor realizada por el Servicio Médico Legal (SML) la que deberá corroborar la causa exacta de muerte.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El joven baleado debió ser asistido en el Hospital Rawson. 

    Misterioso ataque a balazos en Chimbas: un hombre recibió dos disparos en los glúteos pero no quiso denunciar

    Por Redacción Diario de Cuyo
    mechas de taladro, destornilladores y cables: el curioso botin de un ladron en una agencia de autos en trinidad

    Mechas de taladro, destornilladores y cables: el curioso botín de un ladrón en una agencia de autos en Trinidad

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Denuncian abusos de un cura en un jardín de infantes.

    Córdoba: denuncian abusos de un cura en un jardín de infantes

    Mía Guadalupe Salteño Altamirano, la nena santafesina de 5 años cuyo paradero se desconoce desde agosto de 2023 

    Buscan a una nena desaparecida en 2023 y creen que podría haber sido llevada ilegalmente a Venezuela

    Por Redacción Diario de Cuyo