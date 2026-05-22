Buscan a una nena desaparecida en 2023 y creen que podría haber sido llevada ilegalmente a Venezuela

La investigación se tramita en la Unidad Fiscal Santa Fe y está vinculada a una presunta sustracción, retención y ocultamiento de la nena por parte de su mamá.

Mía Guadalupe Salteño Altamirano, la nena santafesina de 5 años cuyo paradero se desconoce desde agosto de 2023

La Justicia federal y el Ministerio Público Fiscal solicitaron colaboración internacional para encontrar a Mía Guadalupe Salteño Altamirano, una nena santafesina de 5 años cuyo paradero se desconoce desde agosto de 2023 y que podría estar actualmente en Venezuela. Fue el padre quien presentó la denuncia de la desaparición.

La investigación se tramita en la Unidad Fiscal Santa Fe y está vinculada a una presunta sustracción, retención y ocultamiento de la menor, luego de una denuncia presentada por el padre de la niña en la capital santafesina. Cómo la hipótesis judicial indica, Fiorella Abigail Salteño habría trasladado a su hija fuera del país sin autorización paterna y sin registros migratorios oficiales, al menos desde el 23 de agosto de 2023.

La pesquisa incorporó análisis de redes sociales, declaraciones testimoniales y pedidos de información a organismos nacionales e internacionales para intentar reconstruir el recorrido de la menor.

Intervino INTERPOL La causa tomó dimensión internacional luego de que se detectaran accesos y registros vinculados a distintos países de la región, entre ellos Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador y Bolivia.

Los investigadores sospechan especialmente que la niña podría encontrarse en Venezuela por presuntos vínculos familiares de la pareja de la madre, Pedro Luis Sáez Castillo, con la ciudad de Barinas.