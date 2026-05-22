    • 22 de mayo de 2026 - 08:09

    Buscan a una nena desaparecida en 2023 y creen que podría haber sido llevada ilegalmente a Venezuela

    La investigación se tramita en la Unidad Fiscal Santa Fe y está vinculada a una presunta sustracción, retención y ocultamiento de la nena por parte de su mamá.

    Mía Guadalupe Salteño Altamirano, la nena santafesina de 5 años cuyo paradero se desconoce desde agosto de 2023&nbsp;

    Mía Guadalupe Salteño Altamirano, la nena santafesina de 5 años cuyo paradero se desconoce desde agosto de 2023 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Justicia federal y el Ministerio Público Fiscal solicitaron colaboración internacional para encontrar a Mía Guadalupe Salteño Altamirano, una nena santafesina de 5 años cuyo paradero se desconoce desde agosto de 2023 y que podría estar actualmente en Venezuela. Fue el padre quien presentó la denuncia de la desaparición.

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    La investigación se tramita en la Unidad Fiscal Santa Fe y está vinculada a una presunta sustracción, retención y ocultamiento de la menor, luego de una denuncia presentada por el padre de la niña en la capital santafesina. Cómo la hipótesis judicial indica, Fiorella Abigail Salteño habría trasladado a su hija fuera del país sin autorización paterna y sin registros migratorios oficiales, al menos desde el 23 de agosto de 2023.

    La pesquisa incorporó análisis de redes sociales, declaraciones testimoniales y pedidos de información a organismos nacionales e internacionales para intentar reconstruir el recorrido de la menor.

    Intervino INTERPOL

    La causa tomó dimensión internacional luego de que se detectaran accesos y registros vinculados a distintos países de la región, entre ellos Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador y Bolivia.

    Los investigadores sospechan especialmente que la niña podría encontrarse en Venezuela por presuntos vínculos familiares de la pareja de la madre, Pedro Luis Sáez Castillo, con la ciudad de Barinas.

    En ese marco, INTERPOL emitió una notificación amarilla para la localización de Mía Guadalupe Salteño Altamirano, medida que se implementa cuando se trata de personas desaparecidas, especialmente menores de edad, y se activaron mecanismos de cooperación internacional con autoridades venezolanas y brasileñas.

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