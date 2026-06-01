Escándalo en un cumpleaños: una "mejicaneada" y un video viral que investiga la Justicia

Días atrás, un joven de Coronel Pringles, Buenos Aires , festejó su cumpleaños número 29 en la casa de un hombre -de 31- al que se vincula con la venta de drogas al menudeo. Además del festejante, que padece problemas de consumo, había otros invitados.

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Según consta en la denuncia, tomaron bebidas alcohólicas y también drogas y luego de la cena llegó su novia (de 25 años), a quien supuestamente el dueño de casa "se le insinuó".

Esa situación motivó una discusión y el cumpleañero se fue del lugar, pero se llevó sin autorización un sobre con 10 gramos de cocaína.

Estuvo unas horas en la casa de una mujer que vive en las cercanías, donde continuó con la ingesta, hasta que se sintió descompuesto y se recostó.

Poco más tarde, el joven se despertó con el "dueño de la droga" encima suyo. Estaba atado de pies y manos y había sufrido cortes en toda la cara con una navaja y golpes.

Esa violenta situación quedó registrada en un video en el cual se observa al agresor presionando la punta de una cuchilla en el rostro todo ensangrentado de la víctima.

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El herido pudo zafar por la ayuda de algunos amigos y al otro día formuló una denuncia.

Allanaron cuatro viviendas

Como las lesiones fueron calificadas de leves y se produjeron en un ámbito cerrado, se consideró al delito de instancia privada, con lo cual el sumario se instruyó con cierta reserva, al punto que por ahora no se dieron a conocer las identidades de los involucrados.

Sin embargo, la ayudantía fiscal de Coronel Pringles, bajo supervisión de la UFIJ Nº 9, pidió allanamientos que dispuso el Juzgado de Paz en los últimos días.

Se allanaron cuatro viviendas, entre ellas la del agresor, donde se habrían secuestrado dos navajas mariposa (una plateada y otra azul), un cuchillo de 25 centímetros de hoja con cabo plástico verde y marrón, otra navaja, una tarjeta de crédito a nombre del denunciante y una billetera.

Ahora se aguarda el análisis de las pruebas reunidas para definir la situación procesal, según se informó.

Mientras tanto, el video de la agresión rápidamente se viralizó en Pringles, situación que motivó preocupación. Algunas versiones dan cuenta que fue la propia familia de la víctima la que lo difundió a modo de "seguro".