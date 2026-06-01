    • 1 de junio de 2026 - 19:37

    Caso Agostina Vega: agravaron la imputación contra Claudio Barrelier, ahora será investigado por femicidio

    Tras los primeros resultados de la autopsia, la Fiscalía de Córdoba amplió la acusación contra el único detenido por la muerte de la adolescente de 14 años. Si es condenado, podría recibir prisión perpetua.

    ClaudioBarrelier, el único detenido en la causa.

    Claudio Barrelier, el único detenido en la causa.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La investigación por el crimen de Agostina Vega sumó este lunes un giro clave con el agravamiento de la imputación contra Claudio Barrelier, el único detenido en la causa. La Fiscalía de Instrucción del Distrito 3 Turno 7 de la ciudad de Córdoba resolvió acusarlo por homicidio agravado por violencia de género, figura conocida como femicidio, delito que contempla la pena de prisión perpetua.

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    La decisión fue adoptada a dos días del hallazgo del cuerpo de la adolescente de 14 años en un descampado de la capital cordobesa. Agostina estaba desaparecida desde la noche del sábado 23 de mayo y su búsqueda movilizó a familiares, vecinos y fuerzas de seguridad durante más de una semana.

    El fiscal Raúl Garzón dispuso la ampliación de la imputación luego de conocer los primeros resultados de la autopsia practicada al cuerpo de la menor. De acuerdo con la información preliminar, los especialistas detectaron un severo daño en las vísceras, aunque aclararon que la pérdida de integridad de varios órganos complicó el análisis forense y obliga a esperar estudios complementarios para determinar con precisión las causas de la muerte.

    Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que los peritos no encontraron heridas producidas por armas blancas ni por armas de fuego. En ese contexto, la principal hipótesis que manejan los investigadores es que la adolescente habría sido asfixiada manualmente durante un ataque de índole sexual.

    Barrelier, quien ya se encontraba detenido desde los primeros días de la investigación, será nuevamente indagado en los próximos días a partir de la nueva calificación legal dispuesta por la Fiscalía.

    Mientras tanto, los investigadores continúan reuniendo pruebas y aguardan los informes definitivos de medicina forense, documentos que serán determinantes para reconstruir las circunstancias del crimen y avanzar en la búsqueda de eventuales responsabilidades de otras personas.

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