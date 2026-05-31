    • 31 de mayo de 2026 - 17:25

    El acusado por el asesinato de Agostina Vega intentó quitarse la vida

    Claudio Barrelier quiso suicidarse en el complejo penitenciario de la provincia de Córdoba, donde se encuentra detenido.

    Claudio Barrelier, acusado por el asesinato de Agostina Vega.
    Claudio Barrelier, acusado por el asesinato de Agostina Vega.

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    Por Agencia Noticias Argentinas

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    Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el atentado contra sí mismo fue fallido y debió ser asistido, rápidamente, por el servicio médico del lugar. El hombre de 32 años se encuentra estabilizado y bajo efectos de sedación para evitar que intente otro episodio similar.

    Barrelier era un amigo cercano de Melisa Heredia, madre de la menor, con quien presuntamente mantendría un vínculo amoroso. Se desempeñaba como empleado en el área de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba, organismo que lo dio de baja tras conocerse este hecho.

    Asimismo, cuenta con antecedentes dos penales previos a esta situación: delito de privación ilegítima de la libertad agravada (secuestro) y amenazas. Por ambas acusaciones, el hombre se encuentra imputado.

    Respecto a las evidencias que lo vinculan con el caso de Vega, se encontraron cámaras de seguridad de la zona de su domicilio, ubicado en el barrio Cofico, donde registraron el momento en el que la adolescente descendía de un remís e ingresaba junto a él a la propiedad el sábado 23 por la noche. Además, su celular también impactó en antenas cercanas.

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