El acusado por el asesinato de Agostina Vega intentó quitarse la vida

Claudio Barrelier quiso suicidarse en el complejo penitenciario de la provincia de Córdoba, donde se encuentra detenido.

Claudio Barrelier, el acusado por el asesinato de la adolescente Agostina Vega, intentó quitarse la vida en la cárcel de Bouwer, en la provincia de Córdoba, complejo penitenciario donde permanece bajo custodia.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el atentado contra sí mismo fue fallido y debió ser asistido, rápidamente, por el servicio médico del lugar. El hombre de 32 años se encuentra estabilizado y bajo efectos de sedación para evitar que intente otro episodio similar.

Este hecho ocurrió en el marco de la investigación por el femicidio de Vega, donde es el único detenido y principal sospechoso por la desaparición de Vega, luego de que su cuerpo fuera hallado desmembrado.

Barrelier era un amigo cercano de Melisa Heredia, madre de la menor, con quien presuntamente mantendría un vínculo amoroso. Se desempeñaba como empleado en el área de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba, organismo que lo dio de baja tras conocerse este hecho.

Asimismo, cuenta con antecedentes dos penales previos a esta situación: delito de privación ilegítima de la libertad agravada (secuestro) y amenazas. Por ambas acusaciones, el hombre se encuentra imputado.