Antecedente clave en el caso Agostina Vega: una mujer escapó semidesnuda de la casa de Barrelier y pidió ayuda

La investigación por la desaparición y posterior muerte de Agostina Vega, la adolescente de 14 años buscada en Córdoba, continúa sumando elementos sobre el entorno de Claudio Gabriel Barrelier , el único detenido en la causa y principal sospechoso. En las últimas horas, un vecino del barrio Cofico relató un episodio ocurrido el año pasado que derivó en una causa penal contra el sospechoso por privación ilegítima de la libertad.

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Según publicó Infobae, el hecho ocurrió entre junio y julio de 2025 frente a la vivienda de Barrelier . Un comerciante de la zona aseguró haber visto cómo una joven salió corriendo de la casa en estado de desesperación.

“De atrás salió corriendo una chica. Estaba desnuda, tenía solamente una bombacha y unas cintas en las muñecas. Salió pidiendo ayuda”, relató el testigo al citado medio. “De atrás salió corriendo una chica. Estaba desnuda, tenía solamente una bombacha y unas cintas en las muñecas. Salió pidiendo ayuda”, relató el testigo al citado medio.

De acuerdo con su versión, la mujer cruzó la calle mientras solicitaba auxilio y fue asistida por personas que se encontraban en comercios cercanos. Algunos vecinos le facilitaron una remera para cubrirse y luego la trasladaron hasta una barbería de la zona.

El comerciante recordó que la joven repetía frases como: “Tengo miedo. Pídanme un auto, me quiero ir a mi casa”. También señaló que no observó lesiones visibles ni escuchó que denunciara una agresión sexual en ese momento.

La reacción de Barrelier

Uno de los aspectos que más llamó la atención del vecino fue la actitud del ahora detenido. Según su relato, Barrelier observó la escena sin intervenir.

“Él la vio salir corriendo y gritar. Pero no hizo nada. La miró como diciendo: ‘Estás loca’. No se inmutó”, aseguró. “Él la vio salir corriendo y gritar. Pero no hizo nada. La miró como diciendo: ‘Estás loca’. No se inmutó”, aseguró.

Poco después, efectivos policiales llegaron al lugar. Mientras la mujer era asistida, Barrelier ingresó nuevamente a la vivienda y luego volvió a salir a la vereda. “Entró a la casa y después salió a fumar a la vereda como si nada”, sostuvo el testigo.

Una causa judicial previa

Siempre según la reconstrucción realizada por Infobae, aquel episodio derivó en una causa por privación ilegítima de la libertad agravada por el vínculo y lesiones leves calificadas, iniciada tras la denuncia de una expareja del acusado.

Como consecuencia de esa investigación, Barrelier permaneció detenido durante 20 días. Posteriormente recuperó la libertad bajo fianza y quedó sujeto a distintas medidas judiciales, entre ellas la obligación de presentarse periódicamente ante la fiscalía, requisito que habría cumplido hasta mayo de 2026.

El comerciante también indicó que fue convocado a declarar como testigo por haber observado directamente la situación desde su local.

Un entorno que ahora vuelve a ser investigado

El vecino describió además que la vivienda de Barrelier era un punto frecuente de reuniones sociales. Según comentó, allí solían realizarse encuentros vinculados a simpatizantes de Instituto, con consumo de alcohol, música a alto volumen y transmisión de partidos de fútbol en la vereda.

Tras el hallazgo del cuerpo de la joven en un descampado cercano a la zona de la casa de Barrelier, este antecedente vuelve a colocar el foco sobre el historial judicial del principal sospechoso del caso.